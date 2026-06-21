إضافة إلى 173 ألفا و357 جريحا منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حسب وزارة الصحة..

غزة.. مقتل 9 فلسطينيين يرفع حصيلة الإبادة الإسرائيلية لـ73 ألفا و32 قتيلا إضافة إلى 173 ألفا و357 جريحا منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حسب وزارة الصحة..

إسطنبول/ الأناضول

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأحد، ارتفاع عدد ضحايا الإبادة الإسرائيلية إلى 73 ألفا و32 قتيلا إضافة إلى 173 ألفا و357 جريحا منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

الوزارة قالت في التقرير اليومي للضحايا: بلغ إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية 9 شهداء جدد و41 إصابة.

وأضافت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.

ومنذ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قتلت إسرائيل 1021 فلسطينيا وأصابت 3249، حسب البيان.



وأفادت الوزارة بأن الحصيلة الإجمالية للضحايا بلغت 73 ألفا و32 قتيلا، إضافة إلى 173 ألفا و357 جريحا.



وإلى جانب الضحايا، ومعظمهم أطفال ونساء، دمرت إسرائيل 90 بالمئة من البنى التحتية، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

وبالإضافة إلى القصف المتواصل، تمنع إسرائيل إدخال الكميات المتفق عليها من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء والمنازل الجاهزة إلى غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني، بينهم 1.5 مليون نازح، أوضاعا كارثية.

وفي عام 1948 أُقيمت إسرائيل على أراضٍ احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجرت ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني، وترفض تل أبيب الانسحاب وقيام الدولة الفلسطينية المنصوص عليها في قرارات أممية.

