خلال 24 ساعة، وفق بيان لوزارة الصحة بالقطاع أشار إلى ارتفاع حصيلة المصابين إلى 174 ألفا و185 مصابا وذلك منذ أكتوبر 2023..

غزة.. مقتل 7 فلسطينيين يرفع حصيلة الإبادة الإسرائيلية إلى 73 ألفا و356 خلال 24 ساعة، وفق بيان لوزارة الصحة بالقطاع أشار إلى ارتفاع حصيلة المصابين إلى 174 ألفا و185 مصابا وذلك منذ أكتوبر 2023..

غزة/ الأناضول

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأحد، مقتل 7 فلسطينيين خلال 24 ساعة ما يرفع حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 73 ألفا و356 قتيلا.

وقالت الوزارة في بيان إحصائي يومي إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية "7 شهداء، بينهم شهيد متأثر بإصابته، و23 مصابا".

ولم تشر الوزارة إلى ملابسات مقتل وإصابة الفلسطينيين، إلا أن إسرائيل تواصل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025 بتنفيذ عمليات قصف وإطلاق نار.

ووفق البيان، فإن هذه الخروقات خلفت منذ 11 أكتوبر 2025 حوالي "1230 شهيدا، و4076 مصابا".

كما ارتفعت الحصيلة الإجمالية للضحايا منذ أكتوبر 2023 إلى "73 ألفا و356 شهيدا، إضافة إلى 174 ألفا و185 مصابا".

وإلى جانب الخسائر البشرية، خلفت الإبادة التي بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، بدعم أمريكي، دمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.