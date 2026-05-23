غزة.. مقتل 7 فلسطينيين في يومين يرفع حصيلة الإبادة إلى 72 ألفا و783 وفق بيان لوزارة الصحة

غزة / الأناضول

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، السبت، مقتل 7 فلسطينيين وانتشال جثمان آخر خلال 48 ساعة، ما يرفع حصيلة الإبادة الإسرائيلية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 72 ألفا و783 قتيلا.

وقالت في بيان إحصائي يومي، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ48 الماضية "7 شهداء جدد، وشهيد انتشال، إضافة إلى 29 مصابا".

ولم تذكر الوزارة ملابسات سقوط القتلى الجدد والمصابين، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025، عبر تنفيذ عمليات قصف وإطلاق نار.

وأضافت أن حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية للاتفاق ارتفعت إلى "890 شهيدا، و2677 مصابا".

فيما ارتفعت حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023 إلى "72 ألفا و783 شهيدا، و172 ألفا و779 مصابا"، وفقا للبيان.

وجرى التوصل إلى الاتفاق بعد عامين من إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، خلّفت إلى جانب الضحايا دمارا واسعا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، فيما قدّرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.

