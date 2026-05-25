غزة.. مقتل 6 فلسطينيين يرفع حصيلة قتلى الإبادة إلى 72 ألفا و797 وزارة الصحة في القطاع أعلنت مقتل 904 فلسطينيين وإصابة 2713 آخرين جراء خروقات إسرائيل لاتفاق وقف النار..

عبد السلام فايز/ الأناضول

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الاثنين، مقتل 6 فلسطينيين خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة قتلى الإبادة الإسرائيلية إلى 272 ألفا و797 منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

جاء ذلك وفق "التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى، جرّاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة"، والذي تصدره الوزارة تباعا.

وقالت الوزارة: "بلغ إجمالي من وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، 6 شهداء (5 شهداء جدد، وشهيد متأثر بإصابته)، و8 إصابات".

ولم تذكر الوزارة ملابسات سقوط القتلى الجدد والمصابين، لكن الجيش الإسرائيلي يواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025، عبر تنفيذ عمليات قصف وإطلاق نار.

وأضافت الوزارة: "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة"، في مؤشر على إمكانية ارتفاع الحصيلة لاحقا.

وبشأن ضحايا الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار، قالت الوزارة: "إجمالي عدد الشهداء 904، والإصابات 2713، وحالات الانتشال 777".

ولفتت إلى أن "الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان (الإسرائيلي) في 7 أكتوبر 2023، 72 ألفا و979 شهيدا، و172 ألفا و821 مصابا".

وجرى التوصل إلى الاتفاق بعد عامين من إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، خلّفت إلى جانب الضحايا دمارا واسعا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، فيما قدّرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.