غزة.. مقتل 4 فلسطينيين بثلاث غارات إسرائيلية

غزة / حسني نديم / الأناضول

قُتِل 4 فلسطينيين وأُصيب آخرون، الخميس، في ثلاث غارات إسرائيلية على قطاع غزة.

يأتي ذلك في ظل الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وفي أحدث الاعتداءات، قُتل فلسطيني وأُصيب آخرون، لم يُذكر عددهم، في قصف نفذته مسيرة إسرائيلية على مدنيين في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وسبق ذلك مقتل 3 فلسطينيين بحسب مصادر طبية للأناضول، ففي غربي مدينة خان يونس قُتل فلسطينيان إثر قصف استهدف فناء منزل في منطقة بطن السمين.

وفي مدينة غزة قُتل فلسطيني وأُصيب 3 آخرون في قصف استهدف مركبة بحي الرمال.

ويفيد آخر إحصاء لوزارة الصحة بأن خروقات إسرائيل لوقف إطلاق النار أسفرت حتى الأربعاء عن مقتل 1092 فلسطينيًا وإصابة 3507 آخرين.

وخلال الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في القطاع منذ 8 أكتوبر 2023، قُتل أكثر من 73 ألف فلسطيني وأُصيب أكثر من 173 ألفًا، إلى جانب دمار واسع طال نحو 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.