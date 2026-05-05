غزة.. مقتل 3 فلسطينيين يرفع حصيلة الإبادة إلى 72 ألفا و615 قتيلا

غزة / الأناضول

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الثلاثاء، مقتل 3 فلسطينيين خلال 24 ساعة، ما يرفع حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 72 ألفا و615 قتيلا.

وقالت في بيان إحصائي، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 24 ساعة "شهيدين جديدين، وشهيد انتشال، و9 مصابين".

ولم توضح ملابسات سقوط الضحايا، فيما تأتي هذه المعطيات مع استمرار الخروقات الإسرائيلية اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر 2025، عبر القصف وإطلاق النار، ما يؤدي إلى مقتل وإصابة مدنيين.

وفي هذا الصدد، ذكرت الوزارة أن حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية للاتفاق منذ سريانه ارتفعت إلى "834 شهيدا و2365 مصابا".

وبيّنت أن الحصيلة الإجمالية لضحايا الإبادة الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023 ارتفعت بذلك إلى "72 ألفا و615 شهيدا، و172 ألفا و468 مصابا".

وجرى التوصل إلى الاتفاق بعد عامين من حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 بدعم أمريكي، وخلفت دمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.