وزارة الصحة أعلنت أيضا ارتفاع حصيلة ضحايا انهيارات المباني المتضررة من الإبادة إلى 30 بعد تسجيل حالة وفاة

غزة.. مقتل 13 فلسطينيا يرفع حصيلة الإبادة إلى 72 ألفا و757 وزارة الصحة أعلنت أيضا ارتفاع حصيلة ضحايا انهيارات المباني المتضررة من الإبادة إلى 30 بعد تسجيل حالة وفاة

غزة / الأناضول

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، السبت، مقتل 13 فلسطينيا خلال 48 ساعة، ما يرفع حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 72 ألفا و757 قتيلا.

جاء ذلك في تقرير إحصائي يومي للوزارة، أفاد بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ48 ساعة الماضية "13 شهيدا بينهم واحد متأثر بجراحه، و57 مصابا".

ولم تذكر الوزارة ملابسات سقوط القتلى والجرحى، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر 2025، عبر القصف وإطلاق النار، ما يؤدي إلى سقوط ضحايا جدد.

وأوضحت أن حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية للاتفاق منذ أكتوبر 2025 ارتفعت إلى "870 شهيدا و2543 مصابا".

وبيّنت أن حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023 ارتفعت بذلك إلى "72 ألفا و757 شهيدا و172 ألفا و645 مصابا".

في سياق آخر، قالت الوزارة إنها سجلت حالة وفاة جراء انهيار مبنى في القطاع، ما يرفع حصيلة ضحايا انهيارات المباني المتضررة من الإبادة الإسرائيلية إلى 30، وذلك منذ بدء موسم الشتاء في ديسمبر/ كانون الأول 2025.

ويعيش آلاف الفلسطينيين بغزة في منازلهم المتضررة من القصف الإسرائيلي أو على أنقاضها، وسط غياب البدائل، خاصة البيوت المتنقلة، ما يجعلهم عرضة دائمة لخطر الانهيار.

يأتي ذلك في وقت تتزايد فيه التحذيرات من مخاطر التواجد داخل أو قرب مئات آلاف المباني المتضررة في قطاع غزة، والتي أصبحت غير صالحة للسكن، وتشكل تهديدا مباشرا على حياة الأهالي والنازحين العائدين، بسبب تعرضها لقصف إسرائيلي متواصل منذ أكتوبر 2023.

وإلى جانب الخسائر البشرية، خلفت الإبادة التي بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، بدعم أمريكي، دمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.