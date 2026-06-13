غزة.. مقتل فلسطينيين اثنين يرفع حصيلة الإبادة إلى 72 ألفا و993 وإصابة 11 آخرين خلال الـ48 ساعة الماضية، وفق وزارة الصحة في القطاع..

إسطنبول / الأناضول



أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، السبت، مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة 11 آخرين خلال 48 ساعة، ما يرفع حصيلة قتلى الإبادة الإسرائيلية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 72 ألفا و993 قتيلا.

جاء ذلك في بيان إحصائي يومي للوزارة، قالت فيه إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ48 الماضية "شهيدين و11 مصابا".

ولم تذكر الوزارة ملابسات سقوط القتيلين والجرحى، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025، عبر تنفيذ عمليات قصف وإطلاق نار.

وبينت أن حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية للاتفاق منذ سريانه في أكتوبر الماضي ارتفعت إلى "983 شهيدا و3122 مصابا".

أما حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023، فارتفعت إلى "72 ألفا و993 شهيدا، و173 ألفا و230 مصابا".

وجرى التوصل للاتفاق بعد عامين من حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، وخلفت إلى جانب الضحايا، دمارا واسعا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدّرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.