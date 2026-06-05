غزة.. مقتل فتاة وإصابة 15 فلسطينيا بقصف إسرائيلي على خيمة نازحين

غزة / رمزي محمود / الأناضول

قتلت فتاة وأصيب 15 فلسطينيا، فجر الجمعة، بغارة إسرائيلية استهدفت خيمة تؤوي نازحين بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان للأناضول بأن طائرة مروحية إسرائيلية استهدفت خيمة للنازحين في منطقة المواصي غربي خان يونس.

وعقب القصف، قال مصدر طبي للأناضول إن جثمان بشرى هاني البراهمة (18 عاما) وصل "مستشفى ناصر" إضافة إلى 15 مصابا جراء الغارة.

ويعيش مئات آلاف الفلسطينيين في خيام ومراكز إيواء مؤقتة بمختلف أنحاء قطاع غزة، بعدما دمرت الإبادة الإسرائيلية منازلهم أو ألحقت بها أضرارا جسيمة، ما أجبرهم على النزوح المتكرر واللجوء إلى مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة والخدمات الأساسية.

وبمدينة غزة، قصفت زوارق حربية إسرائيلية الساحل، فيما أطلقت آليات متمركزة شمالي القطاع نيرانها بكثافة باتجاه شارع الشيماء شمالي بيت لاهيا.

كما استهدفت مدفعية إسرائيلية مناطق شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة، وفق مصادر محلية.

ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قتل نحو 73 ألف فلسطيني وأصيب ما يزيد على 173 ألفا آخرين، إضافة إلى دمار واسع طال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية في القطاع.

ورغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، تواصلت هجمات إسرائيل ما أسفر بحسب وزارة الصحة بغزة، عن مقتل 947 فلسطينيا وإصابة 2935 آخرين منذ الاتفاق.