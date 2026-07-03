غزة / حسني نديم / الأناضول

قتل طفل فلسطيني وأصيب آخر، الجمعة، بقنبلة ألقتها مسيرة إسرائيلية عليهما أثناء تعبئتهما مياها شرقي مدينة غزة.

وتتواصل خروقات إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، ما أسفر عن مقتل 1059 فلسطينيا وإصابة 3429 آخرين، وفق وزارة الصحة في غزة.

وقال جهاز الدفاع المدني في بيان: "استشهاد طفل وإصابة آخر من عائلة طوطح جراء إلقاء مسيرة للاحتلال (الإسرائيلي) من نوع كواد كابتر قنبلة صوبهما أثناء تعبئة المياه خلف المسجد العمري شرقي مدينة غزة".

ويعتمد كثير من الفلسطينيين النازحين الذين دمرت إسرائيل منازلهم على خيام ومراكز إيواء تفتقر إلى شبكات مياه منتظمة، ما يضطرهم إلى تعبئة المياه من نقاط وخزانات عامة، أحيانا على مسافات بعيدة عن أماكن إقامتهم.

ومنذ بدء الإبادة في قطاع غزة في 8 أكتوبر 2023، قتلت إسرائيل أكثر من 73 ألف فلسطيني وأصابت ما يزيد على 173 ألفا، إضافة إلى دمار واسع طال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.