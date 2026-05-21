غزة.. مقتل طفل بقنبلة من مسيرة إسرائيلية وانتشال 3 جثامين

غزة / رمزي محمود / الأناضول

قتل طفل فلسطيني وأصيب آخران، الخميس، إثر إلقاء مسيرة إسرائيلية قنبلة على تجمع مدنيين في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وفي سياق متصل، انتشلت طواقم الإسعاف جثامين 3 فلسطينيين قتلوا سابقا بنيران الجيش الإسرائيلي جنوبي القطاع.

يأتي ذلك مع تواصل خروقات إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، إذ قتلت عبر القصف وإطلاق النار 881 فلسطينيا وأصابت 2621 آخرين.

وأفاد مصدر طبي في مستشفى الشفاء للأناضول، بوصول جثمان الطفل جود دويك (13 عاما) ومصابين اثنين، إثر إلقاء قنبلة من مسيرة "كواد كابتر" على تجمع لمواطنين في مشروع بيت لاهيا.

وفي جنوب القطاع، انتشلت طواقم الإسعاف جثماني فلسطينيين من مناطق انتشار الجيش الإسرائيلي قرب دوار العلم في مواصي مدينة رفح.

وقالت مصادر طبية في مستشفى ناصر للأناضول، إن القتيلين يعملان سائقين لشاحنات مساعدات، وقد قتلا برصاص الجيش الإسرائيلي قبل عدة أيام، دون اتضاح ملابسات الحادثة.

كما انتشلت الطواقم الطبية جثمان فلسطيني قتل بنيران الجيش الإسرائيلي قبل أيام في منطقة القرارة شمال شرقي مدينة خان يونس، دون ذكر تفاصيل.

وجرى التوصل إلى الاتفاق، عقب عامين من إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، بدعم أمريكي، واستمرت لاحقا بأشكال متعددة، وخلفت أكثر من 72 ألف قتيل وما يزيد على 172 ألف جريح فلسطينيين، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.