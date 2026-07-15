غزة.. مقتل زوجين وطفلتهما وإصابة 9 فلسطينيين في هجمات إسرائيلية

غزة/ رمزي محمود وحسني نديم/ الأناضول

قُتل زوجان وطفلتهما، فيما توفي شاب متأثرا بجراحه، وأصيب 9 فلسطينيين، الأربعاء، جراء هجمات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة.

ويأتي ذلك في إطار استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في القطاع منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

ففي مدينة دير البلح وسط القطاع، أفاد مصدر طبي في مستشفى شهداء الأقصى بوصول جثامين عمر أبو قاسم (33 عاما)، وزوجته أسماء أبو قاسم (32 عاما)، وطفلتهما حبيبة (6 سنوات)، إلى جانب طفلهما سامي (4 سنوات) مصابا، إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلهم.

وقال مراسل الأناضول، نقلا عن شهود عيان ومصادر محلية، إن مروحية إسرائيلية أطلقت صاروخين على شقة سكنية تعود لعائلة أبو قاسم، قرب دوار البركة في مدينة دير البلح.

ووفق مصادر طبية، نجا الطفل سامي، وهو الابن الوحيد للأسرة، من القصف، لكنه أصيب بحروق وجروح متوسطة.

كما أدى القصف إلى اندلاع حريق في المنزل المستهدف، تمكنت طواقم الدفاع المدني من إخماده.

وفي مدينة غزة، توفي الشاب هاني إياد الغول (24 عاما)، صباح الأربعاء، متأثرا بجراح أصيب بها جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت حي الشيخ رضوان شمالي المدينة قبل نحو أسبوعين.

كما أصيب فلسطينيان، أحدهما طفل، بجروح طفيفة إثر غارة شنتها مروحية إسرائيلية على مركز لإيواء النازحين في "مركز إصلاح وتأهيل الكتيبة" (سجن الكتيبة سابقا) غربي مدينة غزة، وفق مصدر طبي للأناضول.

وأفادت مصادر محلية بأن آليات الجيش الإسرائيلي أطلقت نيرانها بكثافة باتجاه ما تبقى من منازل الفلسطينيين في منطقة أبو زيتون، شرقي مخيم جباليا، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وفي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، أصيب 6 فلسطينيين، أحدهم بجروح خطيرة، جراء غارة إسرائيلية استهدفت منطقة مفترق "أصداء" الشمالي، وفق مصادر طبية.

كما ألقت مسيّرات إسرائيلية قنابل متفجرة قرب دوار بني سهيلا شرقي المدينة، دون تسجيل إصابات، وفق مصادر محلية وشهود عيان للأناضول.

وبحسب وزارة الصحة في قطاع غزة، أسفرت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، حتى الأربعاء، عن مقتل ألف و123 فلسطينيا، وإصابة 3 آلاف و616 آخرين.

وشنت إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة بدأت في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 واستمرت عامين، ما أسفر عن مقتل أكثر من 73 ألف فلسطيني، وإصابة أكثر من 173 ألفا، إلى جانب دمار واسع طال نحو 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.