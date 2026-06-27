غزة.. قتيلان و7 إصابات بقصف إسرائيلي على خيام نازحين بخان يونس

غزة/ حسني نديم / الأناضول

قتل فلسطينيان بينهما سيدة، وأصيب 6 آخرون، السبت، بقصف إسرائيلي استهدف خيمتي نازحين غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ويأتي ذلك ضمن الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وأفادت مصادر طبية للأناضول بارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على خيمتي نازحين غربي خان يونس من قتيلة هي الفلسطينية إسلام حسن أبو شمالة، و7 مصابين، إلى قتيلين و6 مصابين، بعد وفاة أحد المصابين متأثرا بجروحه الخطيرة.

وقال شهود عيان للأناضول إن مسيرة إسرائيلية استهدفت خيمتين متلاصقتين على شارع الرشيد، قرب مدخل شارع روني في منطقة المواصي غربي خان يونس.

وأضافوا أن القصف أسفر، إلى جانب الخسائر البشرية، عن تدمير الخيمتين وإلحاق أضرار بعدد من الخيام المجاورة.

وأشار الشهود إلى أن المنطقة المستهدفة تقع خارج نطاق سيطرة وانتشار الجيش الإسرائيلي بموجب الاتفاق.

ووفق بيانات وزارة الصحة في قطاع غزة، أسفرت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، حتى الخميس، عن مقتل 1038 فلسطينيا وإصابة 3329 آخرين.

وإجمالا، قتلت إسرائيل منذ بدء الإبادة في قطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 أكثر من 73 ألف فلسطيني، وأصابت ما يزيد على 173 ألفا آخرين، إضافة إلى دمار واسع طال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.