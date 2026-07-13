غزة.. قتيلان و14 مصابا في اعتداءات إسرائيلية الاثنين

غزة، القدس/ رمزي محمود، زين خليل/ الأناضول

قتل فلسطينيان، أحدهما متأثرا بجراحه، وأصيب 16، الاثنين، في هجمات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، في استمرار للخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

جاء ذلك وفق حصيلة جمعتها الأناضول استناداً إلى مصادر طبية وأمنية وشهود عيان حتى الساعة 18:20 ت.غ.

وقتلت مسيّرة إسرائيلية الشاب أسامة نعيم شملخ (28 عاما)، وأصابت 9 مدنيين في غارة استهدفت دراجة نارية في حي تل الهوى جنوبي مدينة غزة.

وشمال غربي مدينة غزة، أصيب 4 من عناصر الشرطة بجروح تراوحت بين المتوسطة والخطيرة، جراء قصف إسرائيلي استهدف نقطة أمنية في محيط دوار التوام.

ولاحقا، أعلن مصدر طبي وفاة ثائر رمزي فياض (36 عاما)، متأثراً بجراحه جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت النقطة الأمنية.

وفي وسط قطاع غزة، أصيب شاب بجروح طفيفة إثر قصف إسرائيلي استهدف شقة في بناية بمخيم المغازي.

وخلال الساعات الماضية، أطلقت آليات إسرائيلية النار بكثافة تجاه منازل السكان شرقي مخيم البريج وسط القطاع، دون الإبلاغ عن إصابات.

كما أطلقت آليات إسرائيلية النار تجاه مخيم حلاوة، الذي يؤوي آلاف النازحين شرقي بلدة جباليا شمالي القطاع، دون وقوع إصابات.

في المقابل، أقر الجيش الإسرائيلي في بيان، بقتل مصطفى العويصي جنوبي قطاع غزة، الأحد، مدعيا أنه "حاول تهريب معدات عسكرية إلى غزة".

ويفيد أحدث إحصاء لوزارة الصحة بأن الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار أسفرت، حتى الأحد، عن مقتل 1108 فلسطينيين وإصابة 3578 آخرين.

وخلال الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في القطاع منذ 8 أكتوبر 2023، قتل أكثر من 73 ألف فلسطيني وأصيب أكثر من 173 ألفًا، إلى جانب دمار واسع طال نحو 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.