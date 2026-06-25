غزة.. قتيلان فلسطينيان يرفعان حصيلة الإبادة الإسرائيلية إلى 73 ألفا و43

غزة / الأناضول

ارتفعت حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية بقطاع غزة إلى 73 ألفا و43 قتيلا، بعد مقتل فلسطينيين اثنين خلال 24 ساعة، جراء الخروقات المتواصلة لوقف إطلاق النار.

وقالت وزارة الصحة بغزة، في تقريرها الإحصائي اليومي، الخميس، إن "إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ شهيدين و15 مصابا".

ولم توضح الوزارة ملابسات سقوط القتلى، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي انتهاكاته لاتفاق وقف إطلاق النار بقصف وإطلاق نار في مناطق متفرقة.

وأضافت أن إجمالي "حصيلة الضحايا منذ سريان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بلغ ألفا و31 شهيدا، و3 آلاف و309 مصابين".

وذكرت الوزارة أنه بذلك ارتفعت الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر 2023، إلى "73 ألفا و43 شهيدا و173 ألفا و417 مصابا".

وجرى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في بعد عامين من إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، وخلفت إلى جانب ضحايا معظمهم نساء وأطفال، دمارا واسعا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.