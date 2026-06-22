رغم الظروف الإنسانية القاسية التي يمر بها القطاع جراء حرب الإبادة الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023..

غزة.. فلسطينيون يحتفلون بتصدر منتخب مصر مجموعته في المونديال رغم الظروف الإنسانية القاسية التي يمر بها القطاع جراء حرب الإبادة الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023..

غزة / الأناضول

احتفل فلسطينيون في قطاع غزة، الاثنين، بتصدر منتخب مصر المجموعة السابعة في كأس العالم 2026، رغم ما يعيشه القطاع من أوضاع إنسانية قاسية جراء حرب الإبادة الإسرائيلية.

والاثنين، تصدر المنتخب المصري المجموعة عقب فوزه على نظيره النيوزيلندي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

وفي مشهد لافت، تجمع عشرات الشبان أمام شاشة كبيرة نُصبت بين ركام المنازل المدمرة في أحد أحياء قطاع غزة لمتابعة المباراة، قبل أن تنطلق مظاهر الفرح عقب الفوز.

ورفع المحتفلون الأعلام المصرية ورددوا هتافات من بينها "تحيا مصر"، فيما أطلقوا صفارات وعبروا عن فرحتهم بالفوز الذي منح "الفراعنة" صدارة المجموعة.

وقال الناشط الفلسطيني محمود زعيتر، بتدوينة على فيسبوك: "يا مصر غزة كلها تحبك. مبروك يا مصر. افرحي يا مصر وفرّحي غزة معك"، مرفقا منشوره بمقطع فيديو له وهو يحتفل بالفوز ويرفع العلم المصري.

فيما قال الناشط محمود أكرم، في منشور مماثل: "غزة تقول مبروك يا مصر. من بين الركام والوجع لسه في قلوبنا مساحة نفرح لفرحة أهلنا اليوم فرحتنا بفوز منتخب مصر فرحة شعبين بينهم محبة وأخوّة وتاريخ كبير".

أما الناشطة ياسمين الهور فكتبت على فيسبوك: "يا مصر غزة كلها تحبك… مبروك يا أم الدنيا، افرحي وفرّحي غزة معك، فالفرح لما يجمع القلوب بيكون أجمل".

وكان منتخب مصر استهل مشواره في كأس العالم 2026 بالتعادل مع نظيره البلجيكي بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما في 16 يونيو/ حزيران الجاري، على ملعب سياتل ستاديوم بالولايات المتحدة، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة السابعة.

ويأتي هذا الاحتفال في وقت تواصل فيه إسرائيل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والتي خلفت ألفا و21 قتيلا و3 آلاف و249 مصابا.

كما يتزامن مع أوضاع إنسانية قاسية يعيشها الفلسطينيون جراء الحصار الإسرائيلي المشدد وتنصل تل أبيب من التزاماتها التي نص عليها الاتفاق بما فيه فتح المعابر وإدخال الكميات المتفق عليها من المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية ومواد الإيواء.

وجرى التوصل للاتفاق عقب عامين من حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، وخلفت أكثر من 73 ألف قتيل وما يزيد عن 173 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بحوالي 70 مليار دولار.

