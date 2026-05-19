غزة.. دمار واسع إثر قصف إسرائيلي على منطقة الفالوجا بمخيم جباليا وسماع دوي انفجار كبير جراء عمليات نسف إسرائيلية في خان يونس..

غزة/ رمزي محمود/ الأناضول



قصف الجيش الإسرائيلي مساء الاثنين، منطقة الفالوجا في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، ما أسفر عن دمار واسع يضاف إلى الدمار السابق الذي سببته حرب الإبادة التي شنتها تل أبيب على القطاع لمدة عامين.

يأتي ذلك، بينما تواصل إسرائيل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في القطاع منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

ونقل مراسل الأناضول عن مصادر محلية وشهود عيان، بأن طائرات حربية إسرائيلية شنت غارتين عنيفتين استهدفتا منزلاً ومحيطه في منطقة الفالوجا غربي مخيم جباليا.

وأحدثت الغارتان دمارا واسعا في المنطقة التي تتكون من منازل متضررة سابقاً بفعل قصف ونسف إسرائيلي خلال حرب الإبادة، إضافة لمخيمات لإيواء النازحين.

ولم يبلغ عن وقوع ضحايا أو مصابين في صفوف الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي.

ولا تبعد المنطقة المذكورة سوى مئات الأمتار عن المناطق التي ما زال يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، ويعيش معظم السكان فيها في بقايا منازلهم المتضررة بشكل كبير، أو في خيام على أنقاض المنازل المدمرة.

في السياق، أفادت مصادر محلية للأناضول، بورود اتصال لأحد الأهالي من المخابرات الإسرائيلية، يطلب إخلاء مربعاً سكنياً كاملاً في منطقة الفالوجا، قبيل القصف، ما أحدث هالة من الهلع، لا سيما بين النساء والأطفال.

وقال شهود عيان للأناضول، إن النازحين اضطروا للمكوث في الشارع قبل وقوع الغارتين.

عمليات نسف

كما أفادت مصادر محلية بعمليات نسف نفذها الجيش الإسرائيلي لما تبقى من منازل ومنشآت سكنية داخل المناطق التي يسيطر عليها شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وأشارت المصادر إلى سماع دوي انفجار كبير جراء عملية النسف، سمعت أصداؤه في أنحاء واسعة من جنوبي ووسط القطاع.

وفي وقت سابق الإثنين، قتل الجيش الإسرائيلي فلسطينياً، وأصاب أربعة آخرين في غارات جوية على مناطق عدة في القطاع، بينما توفي طفل متأثراً بجروح جراء إصابته في قصف إسرائيلي قبل أيام.

وأسفرت الخروقات الإسرائيلية المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار منذ أكتوبر 2025، عن مقتل 877 فلسطينيا وإصابة 2602 آخرين، وفق وزارة الصحة في غزة.

وجرى التوصل للاتفاق، عقب عامين من إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، بدعم أمريكي، واستمرت لاحقاً بأشكال متعددة، وخلفت أكثر من 72 ألف قتيل وما يزيد عن 172 ألف جريح فلسطينيين، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.