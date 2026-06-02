غزة.. جيش إسرائيل يقر بقتل 5 فلسطينيين رغم وقف إطلاق النار

القدس/ الأناضول

قال الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إنه قتل 5 فلسطينيين في قطاع غزة خلال الأيام الأخيرة، رغم سريان وقف إطلاق النار في القطاع، وادعى أنهم كانوا يخططون لتنفيذ عمليات ضد قواته.

وقال الجيش في بيان إن قوات الفرقة 252 التابعة للقيادة الجنوبية قتلت خلال الأيام الأخيرة 5 فلسطينيين، بدعوى ضلوعهم في التخطيط لعمليات تستهدف قواته.

وأضاف أن من بين القتلى سالم فايز حامد قريقع، الذي ادعى أنه عنصر في كتيبة الشجاعية التابعة لحركة حماس، وسعيد فايز سعيد شمالي، الذي ادعى أنه قائد طاقم نخبة في الحركة، إضافة إلى أحمد علي عبد الرحيم حلس، مدعيا أنه قائد فصيل القنص في حركة الجهاد الإسلامي.

وأضاف أن اثنين آخرين من القتلى ينتميان إلى حركة حماس وكانا يعملان على زرع عبوات ناسفة لاستهداف قواته، وفق ادعائه.

ولم يصدر على الفور تعليق من حركتي حماس أو الجهاد الإسلامي بشأن ما أورده الجيش الإسرائيلي.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 10 أكتوبر 2025، تواصل إسرائيل الإبادة عبر تقييد إدخال المساعدات الإنسانية وقصف يومي قتل 932 فلسطينيا وأصاب 2859، معظمهم أطفال ونساء.

وفي 8 أكتوبر 2023 بدأت إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية بغزة استمرت عامين، وخلّفت نحو 73 ألف قتيل وحوالي 173 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية.

