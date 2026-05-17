غزة.. ارتفاع عدد ضحايا الإبادة الإسرائيلية إلى 72 ألفا و763 قتيلا بعد مقتل فلسطينيين اثنين وانتشال جثامين 4 آخرين خلال 24 ساعة، حسب الوزارة..

إسطنبول / الأناضول



أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأحد، مقتل فلسطينيين اثنين وانتشال جثامين 4 آخرين خلال 24 ساعة، مما يرفع حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية إلى 72 ألفا و763 قتيلا منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

جاء ذلك في تقرير إحصائي يومي للوزارة أفاد بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية "6 شهداء بينهم 2 جُدد، و4 انتشال، إضافة إلى 19 مصابا".

ولم تذكر الوزارة ملابسات سقوط القتلى والجرحى، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025، عبر قصف دموي.

وأفادت بأن حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية للاتفاق ارتفعت إلى 872 قتيلا و2562 مصابا.

أما حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023 فارتفعت إلى "72 ألفا و763 شهيدا و172 ألفا و664 مصابا"، حسب الوزارة.

وجرى التوصل إلى الاتفاق بعد عامين من حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 بدعم أمريكي، وخلفت دمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدّرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

وفي عام 1948 أُقيمت إسرائيل على أراضٍ احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجّرت ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني، وترفض الانسحاب وقيام الدولة الفلسطينية المنصوص عليها في قرارات أممية.