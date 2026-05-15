غزة.. ارتفاع عدد القتلى إلى 8 بينهم 3 سيدات بغارتين إسرائيليتين استهدفتا مركبة مدنية ومبنى مأهول..

غزة/ حسني نديم/ الأناضول

ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 8 قتلى وعشرات المصابين الفلسطينيين، الجمعة، من جراء غارتين إسرائيليتين استهدفتا مبنى سكنيا ومركبة مدنية في مدينة غزة.

يأتي ذلك في ظل استمرار خروقات إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وأفادت مصادر طبية لمراسل الأناضول "بارتفاع حصيلة شهداء الغارتين الإسرائيليتين إلى 8 بينهم سيدات، وصلت جثامينهم إلى مستشفيي الشفاء والسرايا الميداني التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني".

وبينت المصادر أن 3 أشخاص قتلوا في استهداف المركبة المدنية، والـ5 الآخرين قتلوا في قصف البناية السكنية.

وأضافت أن "عدد الإصابات التي وصلت مشافي مدينة غزة تجاوز 45 إصابة، وصفت جراح عدد منها بالخطيرة".

وقال مراسل الأناضول، إن النيران لا تزال مشتعلة حتى اللحظة في البناية المستهدفة في حي الرمال غربي مدينة غزة.

وأضاف أن البناية تعرضت لأضرار جسيمة، بينما لحقت أضرار واسعة في المباني المجاورة.

وفي وقت سابق، قالت مصادر طبية للأناضول، إن جثماني قتيلين و6 إصابات نقلوا إلى مستشفى السرايا، التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية لمركبة مدنية في مدينة غزة.

وقال شهود لمراسل الأناضول، إنّ مسيرة إسرائيلية قصفت مركبة مدنية أثناء مرورها في شارع الوحدة، قرب محطة أبو عاصي، "ما أدى إلى استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين".

وسبق ذلك بقليل، مقتل فلسطيني وإصابة 20 آخرين في غارة للطيران الحربي الإسرائيلي استهدفت أحد الطوابق في بناية مأهولة بالسكان في حي الرمال بمدينة غزة.

وقال شهود لمراسل الأناضول، إن طائرات حربية إسرائيلية أطلقت ثلاثة صواريخ على الأقل تجاه أحد الطوابق في "عمارة المعتز" بحي الرمال الجنوبي، ما أدى إلى اندلاع حريق في المبنى وإلحاق أضرار مادية واسعة فيه وفي المباني المجاورة.

وأضاف الشهود، أن الغارة تسببت في حالة من الذعر والهلع، فيما هرعت طواقم الإسعاف والدفاع المدني إلى المكان لإخلاء المصابين وإخماد النيران.

ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، قتل الجيش الإسرائيلي ضمن خروقاته بقصف وإطلاق نار، نحو 857 فلسطينيا وأصاب 2486 آخرين، وفق بيان لوزارة الصحة، الخميس.

وجرى التوصل للاتفاق، بعد عامين من حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، واستمرت لاحقا بأشكال متعددة، وخلفت أكثر من 72 ألف قتيل فلسطيني، وما يزيد عن 172 ألف جريح، ودمارا واسعا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.