و173 ألفا و707 مصابين، وفق وزارة الصحة في القطاع..

غزة.. ارتفاع حصيلة الإبادة الإسرائيلية إلى 73 ألفا و233 قتيلا و173 ألفا و707 مصابين، وفق وزارة الصحة في القطاع..

إسطنبول / الأناضول



أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الثلاثاء، مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة 21 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة ضحايا الإبادة التي ترتكبها إسرائيل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 73 ألفا و233 قتيلا.

وقالت الوزارة، في بيانها الإحصائي اليومي، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية "شهيدين و21 مصابا".

ولم توضح الوزارة ملابسات سقوط القتيلين والجرحى، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي انتهاكاته لاتفاق وقف إطلاق النار، عبر القصف وإطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع.

وأشارت الوزارة إلى أن "عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة".

وأضافت أن حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، منذ دخوله حيز التنفيذ في أكتوبر 2025، ارتفعت إلى 1110 قتلى و3599 مصابا.

وأوضحت أن حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 73 ألفا و233 قتيلا و173 ألفا و707 مصابين.

وجرى التوصل إلى الاتفاق بعد عامين من إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، وخلفت، إلى جانب الضحايا، دمارا واسعا طال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية، بتكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.