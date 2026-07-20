غزة.. إصابة 9 فلسطينيين بقصف إسرائيلي استهدف مركبة مدنية

غزة/ الأناضول

أُصيب 9 فلسطينيين، الاثنين، بقصف إسرائيلي استهدف مركبة وسط مدينة غزة، ضمن الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وقال مصدر طبي للأناضول، إن 9 فلسطينيين أُصيبوا جراء غارة إسرائيلية استهدفت مركبة مدنية في محيط مفترق الغفري وسط مدينة غزة.

وأشار المصدر إلى أن من بين المصابين حالتين وصفهما بالخطيرتين.

ويصف فلسطينيون اتفاق وقف إطلاق النار، الساري في القطاع منذ أكتوبر 2025، بأنه "وهم" في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية من قصف وتوغل وتواصل إغلاق المعابر باستثناء السماح بدخول كميات محدودة من المساعدات، ما فاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.

وأسفرت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار منذ سريانه عن مقتل 1158 فلسطينياً وإصابة 3756 آخرين، وفق بيانات وزارة الصحة في القطاع.

وجرى التوصل للاتفاق بعد عامين من حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، بدعم أمريكي، واستمرت لاحقا بأشكال متعددة، وخلفت أكثر من 73 ألف قتيل، وما يزيد على 173 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.