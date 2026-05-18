غزة/ الأناضول

أُصيب فلسطينيان، الاثنين، جراء قصف إسرائيلي استهدف مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، ضمن الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وأفاد مصدر طبي للأناضول بإصابة شابين فلسطينيين أحدهما بحالة "خطيرة" جراء قصف إسرائيلي على مخيم جباليا شمالي القطاع.

وقال شهود عيان للأناضول إن مسيرة إسرائيلية شنت غارة على المخيم، في منطقة تقع خارج نطاق انتشار وسيطرة الجيش بموجب الاتفاق.

ورغم اتفاق وقف النار، تواصل إسرائيل ارتكاب خروقات عبر تنفيذ عمليات قصف وإطلاق نار ما أسفر منذ أكتوبر 2025 وحتى الاثنين، عن مقتل 877 فلسطينيا وإصابة 2602 آخرين.

وجرى التوصل إلى الاتفاق، عقب عامين من إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، بدعم أمريكي، واستمرت لاحقا بأشكال متعددة، وخلفت أكثر من 72 ألف قتيل وما يزيد على 172 ألف جريح فلسطينيين، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.