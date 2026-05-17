غزة.. إسرائيل تقتل 6 فلسطينيين وتوسع مناطق احتلالها شرقي خان يونس وفي أحدث الاعتداءات، قتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في حي الزيتون جنوبي شرقي مدينة غزة

غزة/ الأناضول

قتل الجيش الإسرائيلي، الأحد، 6 فلسطينيين وأصاب عددا آخر في قطاع غزة، فيما وسّع رقعة سيطرته شرقي مدينة خان يونس عبر تحريك ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" غربا.

وفي أحدث الاعتداءات، قتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في حي الزيتون جنوبي شرقي مدينة غزة.

وسبق ذلك أن نفذ الجيش الإسرائيلي غارة بطائرة مسيرة على مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل فلسطيني وإصابة آخرين.

كما أصيب 9 فلسطينيين في غارة نفذتها مسيّرة إسرائيلية استهدفت حي تل الهوا غربي مدينة غزة قرب مستشفى القدس.

وقبل ذلك، قتل 4 فلسطينيين، بينهم 3 في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، جراء استهداف مسيّرة إسرائيلية تكية لتوزيع الطعام قرب مستشفى شهداء الأقصى.

فيما قتل الفلسطيني الرابع وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف تجمعا لفلسطينيين وسط مدينة خان يونس.

حماس: جريمة حرب

وفي وقت لاحق، اعتبرت حركة حماس القصف الإسرائيلي الذي استهدف تكية طعام بجوار مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح "جريمة حرب متعمدة".

وقالت الحركة، في بيان، إن هذا المشهد "يتجدد، وهو من مشاهد الإبادة الجماعية المستمرة بحق شعبنا في قطاع غزة".

وأضافت أن هذا القصف يأتي "في ظل صمت وعجز دولي غير مبرر يشجع الاحتلال على مواصلة مجازره، وسط تجاهل سافر لكل القيم والأعراف والقوانين الدولية".

وطالبت حماس الوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار بتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية، وإدانة هذه "الجريمة المروعة والسلوك الإجرامي المتواصل بحق شعبنا في القطاع".

كما دعتهم إلى اتخاذ إجراءات عملية لوقف انتهاكات وجرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وإلزام تل أبيب باحترام تعهداتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

توسيع مناطق السيطرة الإسرائيلية

وفجر الأحد، قالت مصادر محلية وشهود عيان إن آليات إسرائيلية توغلت، وسط إطلاق نار وقصف مدفعي، في بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس.

وأضافت المصادر أن الآليات الإسرائيلية دفعت المكعبات الإسمنتية المحددة لما يسمى بـ"الخط الأصفر" نحو الغرب لعشرات الأمتار في منطقتي "حي الرقب" و"حارة الفجم"، ما يعني توسيع المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي.

وقال شهود عيان إن جرافة عسكرية إسرائيلية هدمت عددا من المنازل في المنطقة.

ووفقا للشهود، شهدت المنطقتان حركة نزوح لعدد من العائلات باتجاه وسط وغرب خان يونس.

ويُعد "الخط الأصفر" خط فصل ميدانيا حددته تفاهمات وقف إطلاق النار المبرمة في أكتوبر/ تشرين الأول 2025، ويُشار إليه بمكعبات إسمنتية صفراء، ويفصل بين المناطق التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي وتقع غربي القطاع، وتلك التي لا يزال يسيطر عليها شرقه.

وتأتي عمليات القصف وتوسيع مناطق ما يعرف بـ"الخط الأصفر" ضمن الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، إذ حدد الاتفاق مساحة هذه المنطقة في مرحلته الأولى بنحو 53 بالمئة من مساحة القطاع.

ومساء الخميس، أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بخرق الاتفاق وتوسيع مساحة السيطرة على القطاع إلى 60 بالمئة من خلال عمليات مشابهة دفع فيها الجيش ما يعرف بـ"الخط الأصفر" نحو المناطق الغربية من القطاع.

وفي 29 سبتمبر/ أيلول 2025، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة لإنهاء الإبادة الإسرائيلية في غزة، تشمل مرحلتها الأولى وقف إطلاق النار، وانسحابا إسرائيليا جزئيا، وتبادل أسرى، وإدخال 600 شاحنة مساعدات يوميا إلى القطاع.

وبينما أوفت حركة حماس بالتزامات المرحلة الأولى، تنصلت إسرائيل من تعهداتها وواصلت اعتداءاتها، ما أسفر عن مقتل 871 فلسطينيا وإصابة 2562 آخرين، فضلا عن توسيع سيطرتها على القطاع.

أما المرحلة الثانية، فتتضمن انسحابا أوسع للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة وإعادة الإعمار، مقابل بدء نزع سلاح الفصائل، وهو ما لم تنفذه إسرائيل أيضا، مع إصرارها على نزع السلاح أولا.

ويعتبر فلسطينيون ومؤسسات حقوقية الخروقات الإسرائيلية للاتفاق استمرارا للإبادة الجماعية التي بدأت في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ولكن بأشكال مختلفة، من بينها القصف والحصار ومنع إدخال المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية.

وخلفت الإبادة أكثر من 72 ألف قتيل وما يزيد على 172 ألف جريح فلسطيني، إضافة إلى دمار هائل طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.

وفي عام 1948، أُقيمت إسرائيل على أراضٍ احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجّرت ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني، فيما ترفض الانسحاب وإقامة الدولة الفلسطينية المنصوص عليها في قرارات أممية.