غزة.. إسرائيل تقتل فلسطينيا وتصيب 3 بينهم طفلة الهجمات استهدفت مخيم المغازي وحي التفاح ضمن الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار..

غزة/ حسني نديم/ الأناضول



قتل فلسطيني وأصيب 3 آخرون بينهم طفلة، الاثنين، في قصف وإطلاق نار إسرائيلي على قطاع غزة.



وتأتي الهجمات ضمن الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.



وأفاد مصدر طبي للأناضول بمقتل فلسطيني إثر قصف طائرة مسيرة إسرائيلية منزلا في منطقة بركة اللوز بمخيم المغازي وسط القطاع.



وفي مدينة غزة، أصيب 3 فلسطينيين بينهم طفلة، جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي النار تجاه منازل بحي التفاح شرقي المدينة، وفق مصادر طبية في المستشفى المعمداني.



ويفيد أحدث إحصاء لوزارة الصحة بأن الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار أسفرت، حتى الأحد، عن مقتل 1100 فلسطيني وإصابة 3546 آخرين.



وخلال الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في القطاع منذ 8 أكتوبر 2023، قُتل أكثر من 73 ألف فلسطيني وأُصيب أكثر من 173 ألفًا، إلى جانب دمار واسع طال نحو 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.