غزة.. إسرائيل تقتل فلسطينيا وتصيب 16 بقصف وإطلاق نار

غزة/ رمزي محمود / الأناضول

قتل الجيش الإسرائيلي فلسطينيا وأصاب 16 آخرين، الثلاثاء، في قصف وإطلاق نار استهدفا تجمعا مدنيا ومخيمين للنازحين في قطاع غزة.

وتندرج هذه الهجمات ضمن خروقات إسرائيل المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار، الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

ففي مدينة دير البلح وسط القطاع، توفي فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها جراء إطلاق آليات الجيش الإسرائيلي النار على مخيم للنازحين شرقي المدينة، بحسب مصادر طبية للأناضول.

وبوفاته، انخفض عدد المصابين في الهجوم ذاته من 3 إلى اثنين.

كما أصيب 9 فلسطينيين إثر قصف طائرة مسيرة إسرائيلية تجمعا مدنيا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وفق بيان صادر عن مستشفى العودة.

وفي جنوبي القطاع، أصيب 5 فلسطينيين جراء إطلاق نار إسرائيلي استهدف مخيما للنازحين غربي مدينة خان يونس، وفق المصادر ذاتها.

ويقيم النازحون في المخيمين داخل خيام بالية تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، بعدما دمرت إسرائيل منازلهم وأجبرتهم على النزوح منذ بدء حرب الإبادة الجماعية التي تشنها على غزة.

ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة في 8 أكتوبر 2023، قتلت إسرائيل أكثر من 73 ألف فلسطيني وأصابت ما يزيد على 173 ألفا، إضافة إلى دمار واسع طال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.