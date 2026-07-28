غزة.. إسرائيل تدمر مسجدا وخيام نازحين وتترك المئات بلا مأوى

غزة/ رمزي محمود/ الأناضول

دمرت مقاتلات إسرائيلية، الثلاثاء، مسجد "المتقين" وسط مدينة غزة، وتركت مئات الفلسطينيين بلا مأوى، إثر تدمير خيام تؤوي نازحين وتضرر منازل وممتلكات مجاورة.

وأفاد مراسل الأناضول بأن المقاتلات الإسرائيلية قصفت المسجد القريب من جمعية الشبان المسيحية، ما أدى إلى تدميره بالكامل.

وأضاف أن القصف دمر خياما تؤوي نازحين، وألحق أضرارا كبيرة بمنازل وممتلكات في محيط المسجد.

وبحسب المراسل، أصبح مئات الفلسطينيين بلا مأوى جراء القصف، وسط دمار واسع في المنطقة.

وكانت الخيام المتضررة تؤوي فلسطينيين نزحوا بعدما دمرت إسرائيل منازلهم، ويعيشون في ظروف قاسية تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة.

وجمعية الشبان المسيحية في غزة مؤسسة أهلية ذات مرجعية مسيحية، تقدم خدمات شبابية ورياضية واجتماعية وإغاثية لسكان القطاع من مختلف الديانات.

ويأتي القصف ضمن الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وفي 2 يوليو/ تموز الجاري، قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة إن إسرائيل دمرت منذ بدء الحرب 1050 مسجدًا كليًا، وألحقت أضرارًا جزئية بـ191 مسجدًا، من أصل 1275 مسجدًا كانت قائمة قبل الحرب.

ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قتلت إسرائيل أكثر من 73 ألف فلسطيني، وأصابت ما يزيد على 173 ألفًا، إضافة إلى دمار واسع طال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.