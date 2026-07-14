غزة.. إسرائيل تدعي اغتيال "قائد خلية" في حماس

القدس/ الأناضول

ادعى الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أنه اغتال "قائد خلية" في حركة "حماس"، في شمالي قطاع غزة.

وقال في بيان: "هاجم الجيش الإسرائيلي أمس (الاثنين) في مدينة غزة وقضى على أسامة نعيم حمدي شملخ، الذي كان يشغل منصب قائد خلية في المنظومة البحرية التابعة لمنظمة حماس".

وبحسب ادعاء الجيش فإن شملخ "على مدار الحرب، وخلال الفترة الأخيرة، عمل على إعادة تأهيل وتعزيز بناء القوة في المنظومة البحرية التابعة لمنظمة حماس، كما عمل على دفع مخططات في المجال البحري".

ومن جهة ثانية، أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه "قضى في غارة أخرى شمال قطاع غزة على ثلاثة مسلحين من حماس حاولوا تنفيذ مخططات ضد الجيش الإسرائيلي".

ولم تعلق حركة "حماس" على الفور على بيان الجيش الإسرائيلي.



ويفيد أحدث إحصاء لوزارة الصحة بأن الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار أسفرت، حتى الاثنين، عن مقتل 1108 فلسطينيين وإصابة 3578 آخرين.

وخلال الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في القطاع منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قتل أكثر من 73 ألف فلسطيني وأصيب أكثر من 173 ألفا، إلى جانب دمار واسع طال نحو 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.

وبرغم وقف إطلاق النار، يواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات قتل وتدمير في قطاع غزة.