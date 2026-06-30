فيما لم يصدر عن الحركتين الفلسطينيتين تعليق حتى الساعة 17:50 ت.غ..

غزة.. إسرائيل تتحدث عن قتل 3 قيادات ميدانية من حركة الجهاد خلال يومين فيما لم يصدر عن الحركتين الفلسطينيتين تعليق حتى الساعة 17:50 ت.غ..

القدس / الأناضول

ادعى الجيش الإسرائيلي قتل 4 قيادات ميدانية من حركتي "الجهاد الإسلامي" و"المقاومة الإسلامية" (حماس) في قطاع غزة، خلال يومي الأحد والاثنين، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ أكتوبر/تشرين الأول 2025.

ولم يصدر عن الحركتين الفلسطينيتين أي تعليق حتى الساعة 17:50 (ت.غ).

وقال الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك" في بيان مشترك، الثلاثاء، إنهما شَنّا، يوم الاثنين، هجوماً في قطاع غزة أسفر عن مقتل محمد فتحي عبد الحي أبو فخر، دون تقديم تفاصيل بشأن طبيعة الهجوم.

ومبرراً قتله، ادعى الجيش و"الشاباك" أن أبو فخر كان "قائد كتيبة (يبنا) التابعة للواء رفح في الجناح العسكري لحركة حماس (كتائب القسام)"، وأنه عمل مؤخراً على تجنيد عناصر جديدة للكتيبة، وقاد تدريباتهم، وسعى إلى إعادة بناء قدراتها بهدف استهداف قوات الجيش.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "تمكن أمس من القضاء على علي كايد محمد ستيتان في وسط غزة" عبر غارة جوية.

ومبرراً قتله، ادعى الجيش أن ستيتان كان يشغل منصب قائد فصيل نخبة في حركة "الجهاد الإسلامي"، وأنه "شارك في هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023".

وفي ذلك اليوم، شنت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى، بينها "الجهاد الإسلامي"، هجوماً على قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية بمحاذاة غزة، وقالت الفصائل إن ذلك جاء رداً على "الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، ولا سيما في المسجد الأقصى".

وتعدّ إسرائيل هجمات 7 أكتوبر "أكبر إخفاق استخباراتي وعسكري" في تاريخها الحديث، بحسب مسؤولين إسرائيليين.

وأضاف الجيش أن ستيتان، "منذ الحرب وحتى الفترة الأخيرة، كان يحاول تنفيذ عمليات ضد الجيش الإسرائيلي"، وفق ادعائه.

كما ادعى الجيش الإسرائيلي في بيان آخر قتل قائد ميداني ثالث في حركة "الجهاد الإسلامي" يُدعى طلال جابر محمد عبد العال، في غارة جوية على جنوب قطاع غزة يوم الأحد.

ومبرراً قتله، ادعى الجيش أن عبد العال "قاد مجموعة من المقاتلين في هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023"، و"شارك طوال فترة الحرب في احتجاز أسرى إسرائيليين".

كما أعلن الجيش، الاثنين، مقتل قائد ميداني ثالث في حركة "الجهاد الإسلامي" يُدعى زاهر إبراهيم خليل أبو سالم، خلال غارة على غزة، مدعياً أنه "شارك في هجمات 7 أكتوبر".

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، تواصل إسرائيل شن غارات وفرض قيود على إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بحسب ما تؤكد مصادر فلسطينية.

وحسب بيانات وزارة الصحة في غزة، فقد قُتل منذ بدء سريان وقف إطلاق النار نحو 1053 فلسطينياً وأصيب 3406 آخرون، معظمهم من النساء والأطفال.

ومنذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية عن مقتل أكثر من 73 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 173 ألفاً، إضافة إلى دمار واسع طال نحو 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية في القطاع.