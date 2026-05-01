غزة.. إجلاء 37 مريضا من معبر رفح للعلاج

غزة / حسني نديم / الأناضول



غادر 93 فلسطينيا، بينهم 37 مريضا و56 مرافقا، الخميس، قطاع غزة عبر معبر رفح البري، ضمن عمليات الإجلاء الطبي التي تنفذها جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وأفاد مراسل الأناضول بأن سيارات الإسعاف نقلت المرضى ومرافقيهم من مستشفى التأهيل الطبي التابع للجمعية في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، تمهيدا لسفرهم لتلقي العلاج في الخارج.

وقال المتحدث باسم الجمعية رائد النمس، للأناضول، إن هذه الدفعة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتلبية الاحتياجات الصحية وإنقاذ حياة المرضى والجرحى ذوي الحالات الخطرة.

وأضاف النمس أن نحو 18 ألف مريض وجريح في قطاع غزة بحاجة إلى علاج خارج القطاع، نظرا لعدم توفر الخدمات الطبية اللازمة لهم محليا.

وأشار إلى أن أعداد المغادرين حتى الآن "لا تزال محدودة جدا مقارنة بحجم الاحتياج".

وأوضح النمس أن عدم توفر خدمات علاجية للحالات المرضية الصعبة داخل القطاع، يجعل سفرها "أمرا ضروريا وعاجلا".

وفي السياق، عبّر الفلسطيني عبد الرحمن أبو زرقة، أحد أفراد عائلة مصاب تم إجلاؤه، عن أمله في تحسن الحالة الصحية لقريبه، قائلا: "نودعه بمشاعر مختلطة من الحزن والارتياح، نظرا لتوجهه لاستكمال العلاج".

وأضاف للأناضول، أن المصاب باسم أبو زرقه أصيب أثناء مشاركته في إسعاف الجرحى، معربا عن أمله في أن يعود إلى غزة بصحة أفضل بعد استكمال علاجه.

وفي 2 فبراير/ شباط الماضي، أعادت إسرائيل فتح الجانب الفلسطيني من معبر رفح، الذي تحتله منذ مايو/ أيار 2024، بشكل محدود جدا، وبقيود مشددة للغاية.

ومنذ إعادة فتح المعبر، تمكن نحو 700 مريض من مغادرة القطاع لتلقي العلاج في الخارج، فيما لا يزال أكثر من 18 ألف مريض وجريح ينتظرون الإجلاء الطبي، وفق تصريحات سابقة للمتحدث باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني رائد النمس، لإذاعة "صوت فلسطين" الحكومية.

ومنذ إعادة فتح معبر رفح، أفاد عائدون إلى غزة بتعرضهم لتنكيل إسرائيلي يتخلله احتجاز وتحقيق قاسٍ يمتد لساعات، قبل السماح لهم بمواصلة طريقهم نحو القطاع.

وقبل حرب الإبادة، كان مئات الفلسطينيين يغادرون غزة يوميا عبر المعبر، ويعود مئات آخرون إلى القطاع في حركة طبيعية، وكانت آلية العمل في المعبر تخضع لوزارة الداخلية بغزة والجانب المصري، دون تدخل إسرائيلي.

وكان من المفترض أن تعيد إسرائيل فتح المعبر في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي بدأ سريانه في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، لكنها تنصلت من ذلك.

وبدعم أمريكي، شنت إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة استمرت عامين، وخلفت أكثر من 72 ألف قتيل وما يزيد عن 172 ألف جريح فلسطينيين، ودمارا واسعا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.