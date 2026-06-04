يرافقهم 64 شخصا، وفقا لوزارة الصحة التي قالت إن آلاف المرضى والجرحى في القطاع لا يزالون بانتظار السماح لهم بالسفر واستكمال علاجهم خارج القطاع..

غزة.. إجلاء 26 مريضا عبر رفح وآلاف ينتظرون السفر للعلاج يرافقهم 64 شخصا، وفقا لوزارة الصحة التي قالت إن آلاف المرضى والجرحى في القطاع لا يزالون بانتظار السماح لهم بالسفر واستكمال علاجهم خارج القطاع..

إسطنبول/ الأناضول

غادر 26 مريضا فلسطينيا قطاع غزة عبر معبر رفح البري، الخميس، لتلقي العلاج خارج القطاع، وسط استمرار انتظار آلاف المرضى والجرحى السماح لهم بالسفر.

وقالت وزارة الصحة بغزة، في بيان، إن "26 مريضا يرافقهم 64 شخصا غادروا قطاع غزة عبر معبر رفح لتلقي العلاج بالخارج".

وأكدت أن آلاف المرضى والجرحى في القطاع لا يزالون بانتظار السماح لهم بالسفر واستكمال علاجهم خارج غزة، داعية إلى تسهيل إجراءات خروجهم بشكل عاجل.

وأشارت الوزارة، إلى أن لجنة التحويلات الطبية تواصل متابعة ملف سفر المرضى والإشراف عليه.

وأعيد فتح معبر رفح جزئيا في 2 فبراير/ شباط 2026 ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار برعاية أمريكية، بعد إغلاق استمر نحو 20 شهرا منذ سيطرة الجيش الإسرائيلي عليه في مايو/ أيار 2024.

لكن المعبر أغلق مجددا نهاية فبراير/ شباط الماضي، بسبب اندلاع الحرب مع إيران، قبل أن تستأنف لاحقا عمليات تشغيل محدودة خلال مارس/ آذار وأبريل/ نيسان الماضيين.

ويعمل المعبر حاليا، منذ 21 مايو/ أيار 2026، بصورة محدودة جدا لعبور المشاة فقط، مع مرور عشرات المرضى والجرحى والحالات الإنسانية يوميا، وسط رقابة إسرائيلية ومصرية مشددة، فيما لا تزال آلاف الحالات العالقة داخل غزة بانتظار السفر.

ويعاني القطاع الصحي في غزة انهيارا واسعا جراء تداعيات حرب الإبادة الإسرائيلية، التي خلفت دمارا كبيرا في المستشفيات والبنية التحتية الصحية، إلى جانب نقص حاد في الأدوية والوقود والمستلزمات الطبية.

وتحاصر إسرائيل قطاع غزة منذ 2007، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع بلا مأوى في أوضاع كارثية، بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.

وجرى التوصل إلى اتفاق وقف النار عقب أكثر من عامين من إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدعم أمريكي، وخلفت ما يزيد على 72 ألف قتيل وأكثر من 172 ألف جريح فلسطيني.

ورغم الاتفاق، تواصل إسرائيل الإبادة عبر الحصار والقصف اليومي الذي يسفر عن قتلى وجرحى، كما تمنع إدخال كميات كافية من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء.