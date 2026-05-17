غبار وتدنٍ في الرؤية.. موجة حارة "تلهب" دولا عربية (محصلة) بحسب مواقف رسمية رصدتها الأناضول في دول مصر والعراق والأردن ولبنان، وفلسطين..

إسطنبول/ الأناضول

واجهت دول عربية، الأحد، موجة حارة، وغبار وتدنٍ في الرؤية، وسط تباين في معدلات الحرارة الاثنين، بين مستمر في تلك الموجة الحارة، وعودة لانخفاض دراجات الحرارة.

جاء ذلك بحسب مواقف رسمية رصدتها الأناضول في دول مصر والعراق والأردن ولبنان، وفلسطين.

** مصر

أفادت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، في بيان، بأن هناك أجواء شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، مع تسجيل القاهرة الكبري (تضم محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية) 40 درجة مئوية في الظل.

ولفتت إلى أن الرياح الجنوبية الغربية الجافة التي تعمل على إثارة الرمال والأتربة تنشط على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية، متوقعة أن تتقدم للمناطق الداخلية مع تقدم الوقت لتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية هناك.

ودعت الهيئة إلى توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق المكشوفة، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، مع الإكثار من شرب المياه والسوائل.، لافتا إلى أنها هذه المرة الأولى خلال ربيع 2026 من المتوقع أن تتجاوز درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى حاجز ٤٠ درجة مئوية.

ويتوقع أن يستمر هذا الطقس الحار أيضا الاثنين، بحسب الهيئة.

** العراق

أعلنت هيئة الأنواء الجوية العراقية الأحد، توقعت تصاعداً للغبار وارتفاعاً في درجات الحرارة وتساقطا للأمطار الأيام المقبلة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية للبلاد.

**الأردن

ويطرأ في الأردن الأحد، ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدلًا في أغلب المناطق، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط بعد الظهر وتكون مثيرة للغبار في العديد من المناطق.

وحذرت إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في العديد من المناطق وقد تنعدم على الطرق الصحراوية، داعية مرضى الجهاز التنفسي الى أخذ الاحتياطات اللازمة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.

ويكون الطقس الاثنين، مغبرًا ومعتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، بحسب المصدر ذاته.

** لبنان

أفادت الأرصاد الجوية اللبنانية، الأحد بأن لبنان و الحوض الشرقي للمتوسط لا يزالان تحت تأثير كتل هوائية حارة نسبيًا مصحوبة برياح ناشطة محملّة بطبقات من الغبار تؤدي إلى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة، مشيرة إلى أن انخفاض درجات الحرارة اعتبارا من صباح الاثنين مع عودة الرطوبة إلى الارتفاع.

** فلسطين

حذرت الأرصاد الجوية الفلسطينية، في بيان "المواطنين خلال يوم الأحد من خطر التعرض لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة ما بين الساعة 10 صباحًا وحتى 4 مساءً، وإشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، وارتفاع موج البحر".

كما حذرت "المواطنين الذين يعانون من الربو وأمراض الجهاز التنفسي خلال يوم الأحد من الغبار المتطاير في الجو"، وفق البيان ذاته.