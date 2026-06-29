القصف استهدف مرجعيون وبنت جبيل، بعد أيام من توقيع الاتفاق برعاية أمريكية، وفق وكالة الأنباء اللبنانية..

غارة إسرائيلية وقصف مدفعي على جنوب لبنان في أحدث خرق للاتفاق القصف استهدف مرجعيون وبنت جبيل، بعد أيام من توقيع الاتفاق برعاية أمريكية، وفق وكالة الأنباء اللبنانية..

بيروت / نعيم برجاوي / الأناضول

نفذ الجيش الإسرائيلي، الاثنين، غارة جوية وقصفا مدفعيا على مناطق في جنوبي لبنان، في أحدث خرق لـ"اتفاق الإطار" الموقع بين بيروت وتل أبيب برعاية أمريكية.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف بغارة المنطقة الواقعة بين بلدتي القنطرة ودير سريان في قضاء مرجعيون.

وأضافت الوكالة أن قصفا مدفعيا كثيفا استهدف في وقت سابق من الاثنين أطراف بلدة دير سريان باتجاه مجرى نهر الليطاني.

كما طال قصف مدفعي بلدة حداثا في قضاء بنت جبيل، وفق المصدر نفسه.

ومساء الجمعة، وقعت بيروت وتل أبيب، برعاية أمريكية، "اتفاق إطار" ينص على انسحاب إسرائيلي "متسلسل" من كامل الأراضي اللبنانية، يبدأ بمنطقتين تجريبيتين.

ورغم دخول الاتفاق حيز التنفيذ، أعلنت السلطات اللبنانية خلال يومي الجمعة والسبت مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين جراء غارتين إسرائيليتين استهدفتا بلدتين جنوبي البلاد، بينهم قتيل وجريحان في غارة مساء السبت، في أول خرق مسجل منذ توقيع الاتفاق.

والأحد، استهدفت غارة إسرائيلية محيط بلدتي دير سريان والطيبة جنوبي لبنان، دون ورود أنباء عن وقوع ضحايا، وفق وكالة الأنباء اللبنانية.

وتأتي غارة الاثنين والقصف المدفعي على مناطق جنوبي لبنان امتدادا للخروقات الإسرائيلية المتواصلة منذ توقيع "اتفاق الإطار".

وتواصل إسرائيل احتلال مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى سيطرت عليها خلال الحرب بين عامي 2023 و2024.

كما وسعت خلال عدوانها الحالي نطاق توغلها إلى أكثر من 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية، في أعمق تقدم لها منذ انسحابها من جنوب لبنان عام 2000.

