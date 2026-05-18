غارة إسرائيلية تقتل قياديا بالجهاد الإسلامي وابنته شرقي لبنان

بيروت / وسيم سيف الدين/ الأناضول

أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية، فجر الاثنين، مقتل قيادي بحركة الجهاد الإسلامي وابنته في استهداف إسرائيلي بصاروخ موجه لشقة تقطنها عائلة فلسطينية بأطراف مدينة بعلبك شرقي لبنان.

وأضافت الوكالة أن الاستهداف "أدى إلى استشهاد القائد في حركة الجهاد الإسلامي وائل عبد الحليم وابنته الشابة راما (17 سنة)".

من جهتها، أكدت وزارة الصحة اللبنانية لاحقا مقتل فلسطينيين اثنين بينهم فتاة، وإصابة سيدة وطفلة، بغارة إسرائيلية استهدفت بلدة دورس قضاء بعلبك شرقي لبنان.

وقالت الوزارة في بيان إن "غارة العدو الإسرائيلي على بلدة دورس قضاء بعلبك أدت إلى شهيدين، وإصابة سيدة وطفلة، جميعهم فلسطينيون".

وقتلت إسرائيل 9 أشخاص على الأقل، وأصابت أكثر من 18 آخرين، الأحد، في 93 هجوما على لبنان، ضمن خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار الهش.

يأتي ذلك ضمن خروقات إسرائيلية متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الهش المعلن منذ 17 أبريل/ نيسان الذي جرى تمديده الجمعة، لمدة 45 يوما حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

وتشن إسرائيل منذ 2 مارس/ آذار هجوما موسعا على لبنان، أسفر عن مقتل 2988 شخصا وإصابة 9 آلاف و210 آخرين، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفق معطيات رسمية.

