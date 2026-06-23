في ختام مباحثات بمسقط أكدت خلالها سلطنة عُمان دعم مذكرة تفاهم "إسلام آباد" بين واشنطن وطهران

عُمان وإيران: اتفقنا على تشكيل فريق مشترك لإدارة الملاحة بمضيق هرمز في ختام مباحثات بمسقط أكدت خلالها سلطنة عُمان دعم مذكرة تفاهم "إسلام آباد" بين واشنطن وطهران

إسطنبول / الأناضول

اتفقت سلطنة عُمان وإيران، الثلاثاء، على تشكيل فريق عمل مشترك لمواصلة الحوار بغية التوصل إلى اتفاق بشأن الإدارة المستقبلية للملاحة في مضيق هرمز والخدمات المرتبطة بها.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب مباحثات في مسقط، خلال زيارة رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي إلى السلطنة.

وذكر البيان أن الجانبين اتفقا على مواصلة الحوار عبر فريق العمل المشترك بين وزارتي خارجية البلدين، بما يشمل بحث الخدمات التي ستُقدَّم للملاحة في المضيق والتكاليف المرتبطة بها، وفق المعايير الدولية.

وأضاف أنهما اتفقا أيضا على إجراء مناقشات مع الدول المشاطئة في المنطقة وأطراف أخرى ذات صلة بشأن هذه المسألة.

وأكدت عُمان وإيران - بوصفهما الدولتين المشاطئتين للمضيق - التزامهما بضمان العبور الآمن عبر المضيق بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي، مع التشديد على سيادتهما وحقوقهما السيادية على مياههما الإقليمية.

كما شدد الجانبان على أن جميع الترتيبات المتعلقة بمضيق هرمز يجب أن تحترم بشكل كامل سيادة دولتي المضيق وحقوقهما السيادية.

وجدد البلدان التزامهما بالحفاظ على مضيق هرمز ممرا مائيا آمنا ومفتوحا للملاحة الدولية، مؤكدين أهمية مواصلة التعاون لتعزيز السلامة البحرية وحرية الملاحة والاستقرار الإقليمي.

وفي السياق ذاته، أعلنت مسقط دعمها لمذكرة التفاهم "إسلام آباد" الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران، وأهمية مواصلة الحوار والتنسيق دعما لتنفيذها بنجاح.

يتبع///