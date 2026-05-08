عون يلتقي رئيس وفد لبنان للمحادثات مع إسرائيل قبل جولة ثالثة الخميس عون زود سيمون كرم بتوجيهاته المتصلة بـ"الثوابت اللبنانية" المتعلقة بالمحادثات، وفق بيان للرئاسة اللبنانية

بيروت / وسيم سيف الدين / الأناضول

التقى الرئيس اللبناني جوزاف عون، الجمعة، رئيس وفد بلاده للمحادثات مع إسرائيل سيمون كرم، عشية سفره إلى واشنطن للمشاركة في جولة ثالثة مرتقبة الخميس المقبل.

وقالت الرئاسة اللبنانية، في بيان وصل الأناضول، إن عون استقبل كرم في قصر بعبدا الرئاسي، وبحث معه التحضيرات الجارية للجولة الجديدة من المحادثات، بمشاركة وفود من لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة.

وأضاف البيان أن عون زود كرم بتوجيهاته المتصلة بـ"الثوابت اللبنانية" المتعلقة بالمحادثات.

وكان الجانبان اللبناني والإسرائيلي عقدا جولتي محادثات في واشنطن يومي 14 و23 أبريل/ نيسان الماضي، تمهيدا لمفاوضات سلام.

ويرأس كرم حاليا الوفد اللبناني في لجنة الإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، المعروفة بـ"الميكانيزم"، التي تضم لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة وفرنسا وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل".

وأُنشئت لجنة "الميكانيزم" بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وتتولى متابعة تنفيذ الاتفاق ومراقبة الالتزام به.

والأربعاء، قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، خلال لقائه صحفيين في بيروت، إن لبنان "لا يسعى إلى التطبيع مع إسرائيل بل إلى تحقيق السلام".

وأضاف أن "تثبيت وقف إطلاق النار سيشكل الأساس لأي جولة مفاوضات جديدة قد تُعقد في واشنطن"، مشيرا إلى أن "الحد الأدنى من مطالبنا هو جدول زمني لانسحاب إسرائيل".

وفي 2 مارس/ آذار الماضي، بدأت إسرائيل عدوانا جديدا على لبنان عقب عدوان 2024، ما خلف آلاف القتلى والجرحى وأكثر من 1.6 مليون نازح، وفق معطيات رسمية لبنانية.

وفي 17 أبريل الماضي، دخلت هدنة لمدة 10 أيام بين حزب الله وإسرائيل حيز التنفيذ، قبل تمديدها حتى 17 مايو/ أيار الجاري.

غير أن إسرائيل تواصل خرق الهدنة بشكل يومي عبر غارات وقصف يؤديان إلى سقوط قتلى وجرحى، إضافة إلى تفجير منازل في عشرات القرى جنوبي لبنان.

كما تواصل إسرائيل احتلال مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الأخير لمسافة تقارب 10 كيلومترات داخل الحدود الجنوبية.