عون يعول على مفاوضات روما لبدء انسحاب إسرائيل من لبنان تستضيف العاصمة الإيطالية يومي 14 و15 يوليو/ تموز الجاري الجولة السادسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية ...

بيروت/وسيم سيف الدين/الاناضول



أعرب الرئيس اللبناني جوزاف عون، الاثنين، عن أمله في أن تفضي مفاوضات روما، الثلاثاء والأربعاء، إلى انسحاب إسرائيل وانتشار الجيش اللبناني في المناطق التي تخليها، وقال إنه سيطلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغط على تل أبيب لتنفيذ "صيغة الإطار".



وجاءت تصريحات عون خلال لقاءات عقدها في قصر بعبدا، بينها لقاء مع وفد من مؤسسة "ذا إيلدرز" (مجموعة دولية مستقلة من أجل السلام وحقوق الإنسان)، وآخر من جامعة البلمند (جامعة لبنانية خاصة)، ومع الدبلوماسية الهولندية سيغريد كاغ، وفق بيان للرئاسة اللبنانية.



وتستضيف العاصمة الإيطالية يومي 14 و15 يوليو/ تموز الجاري الجولة السادسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، بعد 5 جولات عُقدت في واشنطن وأفضت إلى توقيع "صيغة الإطار" في 26 يونيو/ حزيران الماضي.

ومن المقرر أن تبحث الجولة آليات تنفيذ الاتفاق وتشكيل لجان متخصصة.

وفي 26 يونيو/ حزيران الماضي، وقعت بيروت وتل أبيب في واشنطن، برعاية أمريكية، "اتفاق إطار" ينص على انسحاب إسرائيلي متسلسل من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة، على أن يبدأ بمنطقتين تجريبيتين.

ولم يحدد الاتفاق جدولا زمنيا للانسحاب، ويربطه بتولي الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية الكاملة في المناطق التي يتم الانسحاب منها، ونزع سلاح الجماعات المسلحة، في إشارة خاصة إلى "حزب الله".

وقال عون: "آمل أن تسفر المفاوضات في روما غدا وبعد غد عن تحقيق خطوات ملموسة وعملية على الأرض، ويبدأ الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني في الأماكن التي يتم إخلاؤها".



ولفت إلى أن الجيش اللبناني يؤدي مهامه في مختلف أراضي البلاد، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها العسكريون، مشددا على ضرورة دعمه وتوفير التجهيزات اللازمة له.



وقال إن على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إدراك أن الحرب لن تحقق الأمن، وإن الاستقرار لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال التفاوض والإقرار بأن مواصلة الحرب لا تؤدي إلا إلى مزيد من القتل والتدمير والتهجير.



وأضاف أنه لا يمكن الاستمرار في نهج العدوان والتحدث في الوقت نفسه عن السلام والأمن، معتبرا أن التجارب التاريخية أثبتت أن الحروب والقوة لا تؤديان إلى السلام والاستقرار أو القضاء على القوى غير الرسمية.



ودعا عون إسرائيل إلى تغيير نهجها إذا كانت تريد تأمين السلام والأمن لشعبها وتحقيق الاستقرار في المنطقة.



وفي لقاء آخر مع وفد مجلس إدارة "الجمعية العاملية" (جمعية خيرية تربوية لبنانية تأسست عام 1923) في قصر بعبدا، قال عون إن "الجيش والدولة هما القادران على حماية اللبنانيين، وليس الأحزاب ولا الطائفية والمذهبية، وهذا ما خبرناه منذ العام 1975 وحتى اليوم".



وأوضح أن الإمام المغيب موسى الصدر كان أول من وقف في وجه استباحة جنوب لبنان من أجل قضايا غير لبنانية.



وشدد على أن الجنوبيين سئموا تكرار الحروب، ويستحقون العيش بأمان واستقرار بدلا من مشاهدة ممتلكاتهم وأراضيهم تُدمر وأبنائهم يُقتلون، متسائلا عن أسباب تحمّل لبنان والجنوب هذا الثمن دائما.



ولفت إلى أن الأهداف التي يجمع عليها اللبنانيون تتمثل في انسحاب إسرائيل، وعودة النازحين، وإعادة الأسرى والجثامين، وإعادة الإعمار، مؤكدا ضرورة تجربة المسار التفاوضي بعدما فشل مسار الحرب.



وقال عون: "لن أفرط بالجنوب أو بحقوق لبنان، لذلك هناك تشديد على انسحاب إسرائيل من كل الأراضي اللبنانية وتوقيعها على عدم وجود أي أطماع لها في لبنان".



وأضاف: "سأطلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ممارسة الضغوط اللازمة على إسرائيل لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في صيغة الإطار والمطالب اللبنانية، والاستفادة حاليا من رغبة الإدارة الأمريكية في تحقيق السلام في المنطقة، وتعزيز وضع لبنان في هذا المجال".



ومنذ 2 مارس/ آذار 2026، تشن إسرائيل عدوانا على لبنان، أسفر عن مقتل 4 آلاف و322 شخصا وإصابة 12 ألفا و210 آخرين، فضلا عن نزوح أكثر من مليون شخص، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.



وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات.

