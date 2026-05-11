عون يدعو واشنطن إلى الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار
- خلال اجتماع الرئيس اللبناني مع السفير الأمريكي لدى لبنان ميشال عيسى ـ عيسى التقى لاحقا برئيس الحكومة نواف سلام الذي أكد ضرورة الضغط على تل أبيب
Wassim Samih Seifeddine
11 مايو 2026•تحديث: 11 مايو 2026
photo: Source: @LBpresidency/status/2053760973027074557 / AA
بيروت/ وسيم سيف الدين/ الأناضول
دعا الرئيس اللبناني جوزاف عون، الاثنين، الولايات المتحدة إلى ممارسة ضغوط على إسرائيل لوقف إطلاق النار والعمليات العسكرية، بما في ذلك نسف المنازل وتجريفها.
جاء ذلك خلال لقائه السفير الأمريكي لدى لبنان ميشال عيسى، في قصر بعبدا شرقي العاصمة بيروت، وفق بيان صادر عن الرئيس عون.
وأفاد البيان بأن الجانبين بحثا آخر التطورات المتعلقة بالاجتماع اللبناني الأمريكي الإسرائيلي الثالث المرتقب عقده الأسبوع الجاري في واشنطن.
وفي 7 مايو/ أيار الجاري رجح مصدر رسمي لبناني، للأناضول، عقد جولة المحادثات الثالثة بين بيروت وتل أبيب، في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بالعاصمة واشنطن، بين يومي 14 و15 مايو/ أيار الجاري.
وأوضح المصدر أن "وفدا برئاسة السفير اللبناني السابق لدى الولايات المتحدة سيمون كرم، سيزور واشنطن، لحضور الجولة الثالثة للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل برعاية أمريكية".
وسبق أن عقد الجانبان اللبناني والإسرائيلي جولتي محادثات في واشنطن يومي 14 و23 أبريل/ نيسان الماضي، تمهيدا لمفاوضات سلام.
ونقل البيان عن عون تأكيده على ضرورة ممارسة ضغوط على إسرائيل لوقف إطلاق النار والأعمال العسكرية، إضافة إلى وقف عمليات نسف المنازل وتجريفها.
من جانب آخر، التقى السفير الأمريكي رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة غربي بيروت، وفق بيان صدر عن مكتب بري.
وأشار البيان إلى أن الجانبين بحثا مستجدات الأوضاع في لبنان والمنطقة.
ولاحقا التقى عيسى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وعرض معه لآخر التطورات في المنطقة، والتحضير للاجتماع المرتقب في واشنطن هذا الأسبوع وفق بيان للرئيس سلام وصل الاناضول.
وشدّد سلام على "ضرورة ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات والخروقات المتواصلة، بما يتيح تثبيت وقف إطلاق النار".
ويأتي هذه الاجتماعات وسط هدنة مؤقتة في لبنان تمتد حتى 17 مايو الجاري، ودخلت حيز التنفيذ في 17 أبريل الماضي، بينما تواصل إسرائيل خرقها بشكل شبه يومي عبر غارات دامية وعمليات تفجير واسعة للمنازل في عشرات القرى اللبنانية.
ومنذ 2 مارس/ آذار تشن إسرائيل عدوانا على لبنان خلّف 2715 قتيلا و8353 جريحا وأكثر من 1.6 مليون نازح، أي نحو خُمس السكان، حسب أحدث معطيات رسمية.