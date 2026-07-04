عون يدعو ترامب لمواصلة الوقوف إلى جانب لبنان في برقية تهنئة وجهها عون إلى ترامب بمناسبة الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة

بيروت/ نعيم برجاوي/ الأناضول

دعا الرئيس اللبناني جوزاف عون، السبت، نظيره الأمريكي دونالد ترامب إلى مواصلة الوقوف إلى جانب لبنان وقضاياه "المحقة والعادلة"، ودعم مؤسساته وجيشه وشعبه.

جاء ذلك في برقية تهنئة وجّهها عون إلى ترامب بمناسبة الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة، وفق بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية.

وقال عون في البرقية: "لا شك أن العلاقة بين لبنان والولايات المتحدة عريقة ومتجذرة، بقدم المبادئ والقيم الإنسانية والاجتماعية التي جمعت بين البلدين، وهي اليوم تستعيد زخمها بفضل إصراركم وسعيكم الدؤوب لإعادة الأمن والاستقرار إلى الشرق الأوسط عموما، وإلى لبنان خصوصا".

وأعرب الرئيس اللبناني عن تقديره للمساعي الأمريكية، داعيا ترامب إلى مواصلة الوقوف إلى جانب "قضايا لبنان المحقة والعادلة، ومؤسساته وجيشه وشعبه".

وأشار إلى أن استمرار هذا الدعم من شأنه أن "يطوي صفحة الحروب والمآسي والآلام، ويفتح صفحة جديدة من الأمل والسلام والاستقرار"، وفق البيان.

وتأتي البرقية بعد أسبوع من اتصال هاتفي أجراه ترامب مع عون، أكد خلاله وقوف واشنطن "إلى جانب لبنان والشعب اللبناني، والعمل على توفير كل ما من شأنه تنفيذ مندرجات اتفاق الإطار مع إسرائيل بما يعيد الأمن والاستقرار إلى لبنان"، بحسب ما أعلنته الرئاسة اللبنانية آنذاك.

كما تأتي في ظل الرعاية الأمريكية لاتفاق الإطار الموقع بين بيروت وتل أبيب أواخر يونيو/حزيران 2026، والذي ينص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة.

ورغم اتفاق الإطار، تواصل إسرائيل تنفيذ غارات وعمليات قصف وارتكاب خروقات متكررة في لبنان، ما يسفر عن سقوط ضحايا.

كما لا تزال إسرائيل تحتل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، فيما سيطرت على مناطق أخرى خلال الحرب التي اندلعت بين عامي 2023 و2024.

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