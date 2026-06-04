عون: وقف النار مع إسرائيل قد يبدأ بعد 24 ساعة من الموافقة عليه

بيروت/ وسيم سيف الدين/ الأناضول

الرئيس اللبناني في بيان:

واشنطن ستحدد موعد وآلية تنفيذ وقف إطلاق النار وقد يبدأ بعد 24 ساعة من إبلاغها بالموافقة

نتائج جولة المفاوضات الرابعة تضمنت نقاط مهمة جدا لصالح لبنان وتشكل الفرصة الأخيرة لوقف نهائي وشامل لإطلاق النار

فور تلقي الأجوبة من الأطراف الداخلية المعنية، ولا سيما حزب الله، سيتم إبلاغ واشنطن بموقف لبنان.. وعلى كل طرف أن يتحمّل المسؤولية في حال عدم التجاوب

قال الرئيس اللبناني جوزاف عون، الخميس، إن الولايات المتحدة ستحدد موعد وآلية تنفيذ وقف إطلاق النار مع إسرائيل، وقد يبدأ بعد 24 ساعة من إبلاغها بالموافقة.

حديث عون جاء في بيان للرئاسة، عقب الإعلان الخميس عن اتفاق بيروت وتل أبيب على تنفيذ وقف لإطلاق النار، خلال جولة رابعة من مفاوضات في واشنطن بوساطة أمريكية.

وحسب بيان لبناني أمريكي إسرائيلي، اتفقت بيروت وتل أبيب على تنفيذ وقف لإطلاق النار مشروط بوقف كامل لنيران "حزب الله"، وإبعاد جميع عناصره من منطقة جنوب نهر الليطاني جنوبي لبنان.

وقال عون إن نتائج الجولة الرابعة من المفاوضات، والبيان الصادر عنها، تضمنت "نقاطا مهمة جدا لصالح لبنان".

واعتبر أنها "تشكل الفرصة الأخيرة للدخول في وقف نهائي وشامل لإطلاق النار، على أن يتحمّل كل طرف المسؤولية في حال عدم التجاوب".

وأضاف أنه "فور تلقي الأجوبة من الأطراف الداخلية المعنية، ولا سيما حزب الله، سيتم إبلاغ الجانب الأمريكي بالموقف اللبناني، ليُبنى على الشيء مقتضاه"، دون توضيح.

وحتى الساعة 12:00 "ت.غ" لم يصدر تعقيب من "حزب الله"، الذي يرد على خروقات إسرائيل الدموية اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الهش الساري منذ أبريل/ نيسان الماضي.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان، خلّف 3 آلاف و516 قتيلا و10 آلاف و674 جريحا حتى ظهر الأربعاء، إضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفقا معطيات رسمية.

وتنفذ الحكومة اللبنانية خطة لحصر السلاح بيد الدولة، بما فيه سلاح "حزب الله"، لكن الحزب يتمسك بسلاحه، ويشدد على أنه حركة مقاومة للاحتلال الإسرائيلي.

وكشف عون عن أن الولايات المتحدة "ستحدد موعد وآلية تنفيذ وقف إطلاق النار، الذي قد يبدأ بعد 24 ساعة من إبلاغها بالموافقة وتقديم الضمانات اللازمة".

وتابع أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيكون "الضامن المباشر للتنفيذ".

وبشأن سير الجولة الرابعة من المفاوضات، قال عون إن "الوفد اللبناني المفاوض، برئاسة السفير سيمون كرم، أظهر صلابةً، وكانت المفاوضات أمس بالغة الصعوبة".

وتابع أن "السفير كرم اضطر إلى تعليق جولة التفاوض، وأصرّ على عدم الانتقال إلى بحث أي موضوع آخر قبل البتّ بوقف شامل لإطلاق النار".

وزاد بأن هذا الوضع "استدعى تدخل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لاستئناف المفاوضات، التي انتهت بالأخذ بالمطلب اللبناني القاضي بوقف شامل لإطلاق النار".

عون أكمل: "طوال نهار أمس وحتى الساعات الأولى من فجر اليوم، بقينا على تواصل مع جهات دولية وداخلية لتثبيت وقف إطلاق النار الشامل، كما لعبت دول شقيقة وصديقة دورا في عملية الضغط لصالح لبنان".

واتفقت بيروت وتل أبيب، وفقا للبيان الثلاثي، على "الإسراع في إنشاء مناطق تجريبية تتولى فيها القوات المسلحة اللبنانية السيطرة الحصرية على الأراضي، مع استبعاد جميع الجهات المسلحة غير التابعة للدولة".

وحول هذه المناطق، قال عون إن لبنان "اقترح أن تكون البداية في (بلدتي) الزوطرين الشرقية والغربية، مع (بلدة) يحمر وقلعة الشقيف (تحتلها إسرائيل)، نظرا إلى رمزية هذه المنطقة وقربها من مدينة النبطية" جنوبي لبنان.

‏وحسب البيان الثلاثي، اتفق لبنان وإسرائيل على استئناف مفاوضات المسارين السياسي والأمني خلال الأسبوع الذي يبدأ في 22 يونيو/ حزيران الجاري، بهدف التوصل إلى "اتفاق شامل للسلام والأمن".

وتحتل إسرائيل مناطق بجنوبي لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات، وهو أعمق توغل منذ أكثر من 25 عاما، عندما انسحبت من الجنوب اللبناني عام 2000.

كما تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.