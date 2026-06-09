دعا خلال استقباله وفد برلماني أوروبي إلى أهمية اعتماد مقاربة سياسية وعسكرية واقتصادية واجتماعية لمسألة سحب سلاح "حزب الله" بهدف المحافظة على الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي في البلاد..

عون لوفد أوروبي: انسحاب إسرائيل يمكن لبنان من إنهاء المظاهر المسلحة دعا خلال استقباله وفد برلماني أوروبي إلى أهمية اعتماد مقاربة سياسية وعسكرية واقتصادية واجتماعية لمسألة سحب سلاح "حزب الله" بهدف المحافظة على الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي في البلاد..

بيروت/وسيم سيف الدين/الأناضول

قال الرئيس اللبناني جوزاف عون، الثلاثاء، إن انسحاب إسرائيل يمكن بلاده من بسط سلطتها "وإنهاء المظاهر المسلحة وسحب أي مبرر لبقاء سلاح غير سلاح الدولة".

جاء ذلك خلال استقباله وفد برلماني أوروبي برئاسة النائب الفرنسي أرنو لو غال رئيس لجنة الصداقة اللبنانية- الفرنسية، وذلك بقصر الرئاسة بالعاصمة بيروت، وفق بيان للرئاسة اللبنانية، لم يذكر تفاصيل عن زيارة الوفد.

وتحتل إسرائيل مناطق بجنوبي لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات، وهو أعمق توغل منذ أكثر من 25 عاما، عندما انسحبت من الجنوب اللبناني عام 2000.

ولفت عون إلى أهمية اعتماد مقاربة سياسية وعسكرية واقتصادية واجتماعية لمسألة سحب سلاح "حزب الله" بهدف المحافظة على الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي في البلاد.

وتنفذ الحكومة اللبنانية خطة لحصر السلاح بيد الدولة، بما فيه سلاح "حزب الله"، لكن الحزب يتمسك بسلاحه، ويشدد على أنه حركة مقاومة للاحتلال الإسرائيلي.

في السياق ذاته، عرض عون للوفد المعطيات المتوافرة حول مسار المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية، في واشنطن، والثوابت التي يلتزمها الوفد اللبناني المفاوض لإنهاء حالة العداء مع إسرائيل.

وفي ختام 4 جولات تفاوض بواشنطن، أعلنت الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل، الخميس، إعلان نوايا يتضمن وقفا كاملا لنيران "حزب الله" وإبعاد عناصره من منطقة جنوب نهر الليطاني.

ويعتمد الإعلان على الوقف الكامل لنيران "حزب الله"، وإخلاء جميع عناصره من منطقة جنوب الليطاني جنوبي لبنان.

وآنذاك، قال عون، في إفادة رسمية، إن الولايات المتحدة ستحدد موعدا وآلية تنفيذ وقف إطلاق النار مع إسرائيل، وقد يبدأ بعد 24 ساعة من إبلاغها بالموافقة.

وذكر أن نتائج الجولة الرابعة من المفاوضات تضمنت "نقاطا مهمة جدا لصالح لبنان"، واعتبر أنها "تشكل الفرصة الأخيرة للدخول في وقف نهائي وشامل لإطلاق النار، على أن يتحمّل كل طرف المسؤولية في حال عدم التجاوب".

ويتصاعد يوميا العدوان الإسرائيلي على لبنان، في خرق لوقف إطلاق النار الهش الساري منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي، والذي مددته واشنطن حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

ومنذ 2 مارس/ آذار تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان، خلف 3 آلاف و666 قتيلا و11 ألفا و321 جريحا حتى الثلاثاء، إضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفق معطيات رسمية.

في سياق متصل، أشار عون في بيان الثلاثاء، إلى أن لبنان يتطلع دائما إلى دعم فعلي من الاتحاد الأوروبي على مختلف الأصعدة، لاسيما منها دعم الجيش والمؤسسات الأمنية والوضع الاقتصادي.

وأضاف أن ما يفترض أن يقدمه الاتحاد للبنان يجب أن يوازي ما تقوم به بيروت من مساهمات في وقف هجرة النازحين السوريين إلى هذه الدول منذ بداية الأحداث في سوريا عام 2011.