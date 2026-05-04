عون: لا عودة عن مسار المفاوضات لكن التوقيت غير مناسب للقاء نتنياهو تصريحات للرئيس اللبناني جوزاف عون خلال لقائه في بيروت وفدا من كتلة "الجمهورية القوية" البرلمانية برئاسة ستريدا جعجع..

بيروت/ وسيم سيف الدين / الأناضول

قال الرئيس اللبناني جوزاف عون، الاثنين، إنه لا عودة عن مسار المفاوضات المباشرة مع تل أبيب، معتبرا أن التوقيت "غير مناسب الآن" للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

جاء ذلك خلال استقباله في قصر بعبدا بالعاصمة بيروت، وفدا من كتلة "الجمهورية القوية" البرلمانية برئاسة ستريدا جعجع، وفق بيان للرئاسة اللبنانية.

وقال عون: "لا عودة عن مسار المفاوضات (المباشرة مع إسرائيل) لأنه لا خيار آخر أمامنا".

وشدد على أن "الأهداف الموضوعة في أي مسار تفاوضي تقوم على الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة، وإعادة الأسرى، وهي الحقوق التي يطالب بها لبنان منذ سنوات".

عون اعتبر "التوقيت غير مناسب الآن للقاء مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، اذ علينا أولا أن نتوصل إلى اتفاق أمني، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية علينا، قبل أن نطرح مسألة اللقاء بيننا".

ورأى أن اللقاءات التي جرت في واشنطن برعاية أمريكية، "إنجاز مهم للبنان الذي يحظى باهتمام شخصي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

وعقد الجانبان اللبناني والإسرائيلي جولتي محادثات في واشنطن، في 14 و23 أبريل/ نيسان الماضي، تمهيدا لمفاوضات سلام، إلا أن تل أبيب تواصل خرق الهدنة المعلنة منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي، حتى 17 مايو/ أيار الجاري، موقعة قتلى وجرحى في صفوف المدنيين.

في السياق، قال عون إن "السعودية ودولا عربية شقيقة تساهم من خلال الاتصالات التي تجريها، في مساعدة لبنان".

ولفت إلى أن "المسار الذي قررته الدولة يصب في خانة جميع اللبنانيين، ولا يستهدف أي شريحة أو فئة، فالمعاناة تطال الجميع من دون استثناء، وقد تعب اللبنانيون جميعاً من الحروب ونتائجها الكارثية، وآن الأوان للجوء إلى الدولة".

ومساء الاثنين، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية إحصاء 17 قتيلا خلال الساعات الـ24 السابقة، مما رفع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس/ آذار الماضي إلى 2696 قتيلا و8264 جريحا.

وتحتل إسرائيل مناطق بجنوبي لبنان، بعضها منذ عقود والبعض الآخر منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كلم داخل الحدود الجنوبية.

