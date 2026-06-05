في مقابلة أجرتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية مع الرئيس اللبناني جوزاف عون قال فيها إن 20 بالمئة من اللبنانيين نزحوا منذ 2 مارس بسبب العدوان الإسرائيلي

عون في انتقاد نادر: اللبنانيون ليسوا شعب نعيم قاسم في مقابلة أجرتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية مع الرئيس اللبناني جوزاف عون قال فيها إن 20 بالمئة من اللبنانيين نزحوا منذ 2 مارس بسبب العدوان الإسرائيلي

بيروت/ ستيفاني راضي/ الأناضول

وجّه الرئيس اللبناني جوزاف عون، الجمعة، انتقادا نادرا لأمين عام "حزب الله" نعيم قاسم، عقب رفض الأخير نتائج المفاوضات مع إسرائيل، قائلا: "اللبنانيون ليسوا شعب نعيم قاسم".

جاء ذلك في مقابلة أجرتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية مع عون، تابعتها مراسلة الأناضول.

وقال عون، إن "الطريقة الوحيدة لإنهاء هذا الصراع هي من خلال المفاوضات، وعلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والإسرائيليين وحزب الله، أن يفهموا أنهم يخوضون حربا لا جدوى منها".

كما أشار إلى وجود "فرصة جيدة لإنهاء حالة العداء بين لبنان وإسرائيل، وفرصة للشعبين اللبناني والإسرائيلي للعيش في حالة أمن وأمان".

وعن إجراءاته داخل لبنان، قال عون: "أتحدث مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي يؤيد المفاوضات وإنهاء هذه الحرب، وقد سئم من الحرب بعد أن شاهد تدمير الجنوب، وهو يريد إنهاء الحرب. وأعتمد عليه".

وخاطب عون، الحرس الثوري الإيراني بالقول: "لبنان ليس بلدكم".

وأضاف: "هم (إيران) يستعملون لبنان وحزب الله، كورقة تفاوضية مع الولايات المتحدة الأمريكية".

الرئيس اللبناني، أكد أنه "على حزب الله، أن يفهم أيضا أنه ليس هناك طريقة أخرى لحل هذه المشكلة وإنقاذ ما تبقى إلا عبر الجلوس والتحدث، وعبر المفاوضات والدبلوماسية".

وشدد على أن "أهل جنوب لبنان يستحقون العيش بسلام وبكرامة، وليس رؤية منازلهم وهي تدمّر كل 5 أو 10 سنوات، لقد ملّوا".

وفي انتقاد نادر، قال عون: "اللبنانيون يعتمدون عليّ، وهذا واجبي تجاه شعبي. هم ليسوا شعب نعيم قاسم".

ومتحدثا عن العدوان الإسرائيلي على بلاده، أضاف أن "أكثر من 3 آلاف و500 لبناني قتلوا، وكمعدل، مات 13 طفلاً كل يوم على يد الإسرائيليين منذ بداية التصعيد في 2 مارس/ آذار الماضي".

وأكد عون، أن "أكثر من 10 آلاف قد أصيبوا، وأكثر من مليون نازح، أي 20 بالمئة من السكان، هل يمكنك تخيّل ذلك؟ وقد تم القضاء على عائلات بأكملها".

وفي ختام 4 جولات تفاوض بواشنطن، أعلنت الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل، الخميس، "إعلان نوايا" يتضمن وقفا كاملا لنيران "حزب الله" وإبعاد عناصره من منطقة جنوب نهر الليطاني.

لكن نعيم قاسم، هاجم نتائج المفاوضات، واعتبرها "مرفوضة جملة وتفصيلا من شرائح واسعة من الشعب اللبناني".

ويأتي إعلان النوايا وسط تصاعد العدوان الإسرائيلي على لبنان، رغم وقف إطلاق النار الهش الساري منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي، والذي مددته واشنطن حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

وعلى خلفية حرب إيران تشن إسرائيل منذ 2 مارس عدوانا موسعا على لبنان، خلف 3 آلاف و558 قتيلا و10 آلاف و870 جريحا حتى الجمعة، إضافة إلى أكثر من مليون نازح.