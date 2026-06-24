الرئيس اللبناني قال إن العمل قائم لتثبيت وقف إطلاق النار في الجنوب..

عون: تحديد مناطق الانسحاب من لبنان موضع بحث بانتظار موافقة إسرائيل الرئيس اللبناني قال إن العمل قائم لتثبيت وقف إطلاق النار في الجنوب..

​​​​​​​​​​​​​​بيروت/ ستيفاني راضي/ الأناضول

صرّح الرئيس اللبناني جوزاف عون، الأربعاء، بأن تحديد "المناطق التجريبية" التي سينسحب منها الجيش الإسرائيلي في جنوبي لبنان لا يزال موضع بحث في انتظار موافقة تل أبيب.

وهذه المناطق "التجريبية" أو "النموذجية" سيُطلب من الجيش اللبناني تولي المسؤولية الأمنية الكاملة فيها ومنع عودة "حزب الله" إليها، مقابل انسحاب إسرائيلي محدود منها.

وقال عون خلال لقائه وفدا برلمانيا بريطانيا في قصر بعبدا الرئاسي بالعاصمة بيروت، إن العمل قائم لتثبيت وقف إطلاق النار، حسب بيان للرئاسة.

وأضاف: "على أن يليه انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي تحتلها، وانتشار الجيش اللبناني، وعودة الأهالي، وإطلاق الأسرى، وبدء عملية الإعمار".

ومنذ 2 مارس/آذار 2026 تشن إسرائيل عدوانا على لبنان، أسفر عن 4 آلاف و192 قتيلا و12 ألفا و171 جريحا، وأكثر من مليون نازح، حسب السلطات اللبنانية.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات.

عون كشف عن أن تحديد "المناطق النموذجية لا يزال موضع بحث، في انتظار موافقة الجانب الإسرائيلي عليها".

والثلاثاء، بدأت في واشنطن جولة مفاوضات خامسة بين بيروت وتل أبيب، وعلى طاولتها تحديد "المناطق التجريبية".

لكن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قال الأربعاء إن تل أبيب لن تنسحب من جنوبي لبنان حتى لو طلبت منها واشنطن ذلك.

​​​​​​​وقال عون إن المفاوضات اللبنانية الأمريكية-الإسرائيلية تتناول مواضيع مختلفة، بينها الإجراءات الأمنية الضرورية لإعادة الاستقرار إلى الجنوب، وبسط سلطة الدولة حتى الحدود الجنوبية المعترف بها دوليا.

وشدد على أن التفاوض في واشنطن منفصل عما صدر عن اجتماعات سويسرا الأسبوع الماضي بين الولايات المتحدة وإيران، بمتابعة قطرية وباكستانية.

وفي 18 يونيو/حزيران الجاري وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم، وشرعتا الأحد في مفاوضات لإبرام اتفاق لإنهاء الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتشمل العدوان على لبنان.

وبرغم تراجع وتيرة اعتداءاتها تواصل إسرائيل عدوانها على لبنان، علما بأن المذكرة الأمريكية الإيرانية تنص على وقف القتال في الجبهات كافة بما فيها البلد العربي.

وبالإضافة إلى احتلالها أراض لبنانية، تواصل إسرائيل احتلال فلسطين وأراض سورية منذ عقود، وترفض الانسحاب منها، كما ترفض قيام دولة فلسطينية مستقلة وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.