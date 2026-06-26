قال الرئيس اللبناني: "نقسم على مواصلة العمل حتى لا يبقى احتلال ولا أسرى ولا تبعية ولا وصاية"

عون: الاتفاق مع إسرائيل خطوة لاستعادة السيادة وعودة النازحين قال الرئيس اللبناني: "نقسم على مواصلة العمل حتى لا يبقى احتلال ولا أسرى ولا تبعية ولا وصاية"

إسطنبول/ الأناضول

قال الرئيس اللبناني جوزاف عون، مساء الجمعة، إن "اتفاق الإطار" الموقع مع إسرائيل يمثل "خطوة أولى على طريق استعادة لبنان سيادته على أراضيه كاملة غير منقوصة".

وفي أول تعليق على الاتفاق، أوضح عون، أن الإطار يشكل "بداية طريق لعودة النازحين إلى بلداتهم المحررة في ظل سيادة دولة لبنانية لا شريك لها على أرضها وشعبها"، وفق بيان للرئاسة اللبنانية.

وأضاف: "نقسم على مواصلة العمل حتى لا يبقى احتلال ولا أسرى ولا تبعية ولا وصاية".

وشدد عون، على أن الاتفاق "خطوة أولى على طريق استعادة لبنان سيادته على أراضيه كاملة غير منقوصة ذرة".

يأتي ذلك عقب وقت قصير من توقيع الاتفاق بواشنطن، في ختام الجولة الخامسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، برعاية أمريكية.

يتبع///