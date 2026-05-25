عون: اعتداءات إسرائيل انتهاك للقرارات الدولية والتفاوض ليس تنازلا

إسطنبول/ الأناضول

وصف الرئيس اللبناني جوزاف عون، الاثنين، الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على بلاده بأنها "انتهاك فاضح للقرارات الدولية"، وأشار إلى أن التفاوض المباشر مع تل أبيب "لن يكون تنازلا أو استسلاما".

جاء ذلك وفق تصريحات لعون، نقلتها وكالة الأنباء اللبنانية، بمناسبة عيد "المقاومة والتحرير"، الموافق 25 مايو/ أيار من كل عام، إحياء لذكرى تحرير جنوب البلاد وانسحاب الجيش الإسرائيلي في ذلك التاريخ من عام 2000، بعد 22 عاما من الاحتلال.

وقال عون: "في مثل هذا اليوم من العام 2000، كتب الجنوب ملحمة غير مسبوقة، حين انسحب الاحتلال الإسرائيلي نتيجة صمود أبناء هذه الأرض وتضحياتهم".

وأوضح أن "ذكرى التحرير تأتي هذا العام ولبنان يرزح تحت وطأة واقعٍ مؤلم، فالاعتداءات الإسرائيلية لم تتوقف، وقرى جنوبية عزيزة لا تزال تئن تحت وطأة احتلال مُتجدد، في انتهاك فاضح لكل القرارات الدولية".

وحذر من أن "لبنان لن يقبل بهذا الواقع، وسيبقى الطريق إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل مطلبا وطنيا ثابتا لا تنازل عنه، وستعمل الدولة اللبنانية على تحقيقه من خلال خيار التفاوض الذي لن يكون تنازلا ولا استسلاما".

عون قال إن خيار التفاوض "تأكيد على حصرية حق لبنان في حماية أرضه من خلال جيشه وقواه الأمنية الشرعية".

كما شدد على أن "الذين حرروا الجنوب بدمائهم، يستحقون دولة قوية متماسكة بشرعية مؤسساتها المدنية والعسكرية، وموحدة بإرادة شعبها".

ومن المقرر أن يُعقد بمقر البنتاغون بالعاصمة الأمريكية واشنطن، في 29 مايو الجاري، اجتماع أمني بين وفدي الجيشين اللبناني والإسرائيلي، تمهيدا لجولة مفاوضات جديدة يومي 2 و3 يونيو/ حزيران المقبل.

وسبق أن عقد الجانبان اللبناني والإسرائيلي 3 جولات محادثات بالعاصمة الأمريكية في 14 و23 أبريل/ نيسان الماضي، والأخيرة في 14 و15 مايو الجاري، في إطار مسار تفاوضي ترعاه واشنطن.

لكن "حزب الله" أعلن في أكثر من مناسبة، رفضه لإجراء تلك المفاوضات واعتبرها "تنازلات مجانية من السلطة"، مؤكدا تمسكه "بخيار المقاومة" لإجبار الجيش الإسرائيلي على الانسحاب من الأراضي اللبنانية.

يأتي ذلك بينما تتواصل الخروقات الإسرائيلية للهدنة الهشة المعلنة منذ 17 أبريل الماضي، والتي جرى تمديدها لمدة 45 يوما حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تشن إسرائيل هجوما موسعا على لبنان، أسفر عن مقتل 3 آلاف و151 قتيلا و9 آلاف و571 جرحى، حتى مساء الأحد، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفقا لمعطيات رسمية.

وتحتل إسرائيل مناطق بجنوب لبنان، بعضها منذ عقود والبعض الآخر منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كلم داخل الحدود الجنوبية.

