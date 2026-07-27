عون: استمرار الاعتداءات على الإمارات يهدد أمن الخليج والمنطقة

بيروت / وسيم سيف الدين / الأناضول

قال الرئيس اللبناني جوزاف عون، الاثنين، إن استمرار الاعتداءات على الإمارات يهدد الأمن والاستقرار في دول الخليج والمنطقة بأسرها.

جاء ذلك خلال استقباله في قصر الرئاسة شرقي بيروت، رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي صقر غباش، وفق بيان للرئاسة اللبنانية.

وشدد عون على أن استمرار الاعتداءات التي تتعرض لها الإمارات "يهدد الأمن والاستقرار في دول الخليج والمنطقة بأسرها"، جدد إدانته لها.

والثلاثاء الماضي، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، بإصابة سفينة بمقذوف مجهول على بعد 17 ميلا بحريا شرق مدينة دبا الإماراتية.

والإمارات واحدة من عدة دول تعرضت لهجمات إيرانية، حيث تقول طهران إنها تستهدف منشآت ومعدات عسكرية أمريكية بدول عربية، ردا على هجمات أمريكية تعرّضت لها إيران على مدار نحو أسبوعين.

ووقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم في 18 يونيو/ حزيران الماضي، وشرعتا في مفاوضات لإبرام اتفاق نهائي، قبل أن تنشب خلافات بشأن ضمان حرية الملاحة وأمنها في مضيق هرمز الاستراتيجي لإمدادات الطاقة والتجارة.

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل عدوانا على إيران، ما أسفر عن مقتل أكثر من 3 آلاف شخص، بحسب طهران، التي ردت بهجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين.

وأشار البيان إلى أن الطرفين بحثا الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة في ضوء التطورات الراهنة.

وتأتي هذه المباحثات بالتزامن مع استمرار الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق "صيغة الإطار" الموقع مع لبنان، برعاية أمريكية، في 26 يونيو/ حزيران الماضي.

ومنذ 2 مارس/ آذار 2026، تواصل إسرائيل عدوانها على لبنان، ما أسفر عن مقتل 4 آلاف و330 شخصا وإصابة 12 ألفا و236 آخرين، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

وفي السياق، ثمن عون الدعم الإماراتي للبنان في مختلف المجالات، مشيدا بقرار أبوظبي، الصادر في 29 يونيو/ حزيران الماضي، السماح لمواطنيها بالسفر إلى لبنان اعتبارا من اليوم نفسه.

واعتبر أن القرار يعكس "العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين".

ويأتي القرار بعد أقل من شهرين على حظر الإمارات، في 30 أبريل/ نيسان الماضي، سفر مواطنيها إلى لبنان وإيران والعراق، مبررة ذلك بـ"التطورات الراهنة التي تشهدها المنطقة"، وفق بيان لوزارة الخارجية الإماراتية.