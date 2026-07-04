عودة 1174 سودانيا طوعيا من مصر

إسطنبول / الأناضول

عاد 1174 سودانيا طوعيا من مصر إلى بلادهم، السبت، ضمن عمليات لإعادة الراغبين في العودة من دول المهجر.

وقالت وكالة الأنباء السودانية"سونا" إن لجنة الأمل للعودة الطوعية، وهي لجنة أهلية، سيّرت 24 حافلة تقل 1174 سودانيا من مصر إلى السودان، برعاية الأمانة العامة لديوان الزكاة السوداني (حكومي)، وبحضور الأمين العام للديوان يحيى أحمد القمراوي.

ونقلت الوكالة عن رئيس لجنة العودة الطوعية السودانية محمد وداعة قوله إن اللجنة حريصة على مواصلة عمليات تفويج جميع السودانيين الراغبين في العودة "حتى الوصول إلى المرحلة الصفرية".

وأضاف وداعة أن هناك ترتيبات لعودة السودانيين من ليبيا عبر معبر السلوم الحدودي بين مصر وليبيا، إلى جانب عودة 12 من أساتذة الجامعات السودانيين وأسرهم.

وأشار إلى منح الأولوية للمرضى وكبار السن للعودة إلى السودان بمختلف وسائل النقل، بما فيها الطيران.

والسبت، جدد رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس دعمه العودة الطوعية للسودانيين من دول المهجر، في تدوينة عبر منصة "إكس" الأمريكية.

ومنذ اندلاع الحرب في السودان في أبريل/ نيسان 2023، غادر أكثر من مليون و200 ألف سوداني إلى مصر، وفق تقديرات رسمية، فيما كان يقيم فيها نحو 5 ملايين سوداني قبل الحرب، لتصبح مصر إحدى أبرز وجهات الفارين من المعارك.

وحتى نهاية عام 2025، عاد إلى السودان طوعيا نحو 428 ألفا و676 شخصا، وفق أرقام سبق أن أعلنها السفير عبد القادر عبد الله، بعد مبادرة أطلقتها السلطات المصرية في أكتوبر/ تشرين الأول 2025 لنقل السودانيين الراغبين في العودة بقطار مخصص من القاهرة إلى أسوان.

وخلفت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، المتواصلة منذ 2023 بسبب خلافات حول دمج الأخيرة في المؤسسة العسكرية، واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وأسفرت عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص.

وتعمل لجنة الأمل للعودة الطوعية، وهي مبادرة إنسانية أهلية، بالتنسيق مع مؤسسات الدولة السودانية لتسهيل العودة الطوعية الآمنة والكريمة.