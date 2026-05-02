عودة الطيران لطبيعته بالإمارات وقطر تحدد موعد استئناف رحلات العراق - الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات أعلنت رفع الإجراءات الاحترازية المؤقتة المطبقة منذ الحرب على إيران - الخطوط الجوية القطرية تعلن استئناف عملياتها التشغيلية إلى مدن بغداد والبصرة وأربيل في العراق ابتداء من 10 مايو الجاري

إسطنبول/ الأناضول

أعلنت الإمارات، السبت، عودة حركة الملاحة الجوية إلى "وضعها الطبيعي" ورفع الإجراءات الاحترازية المؤقتة التي طبقتها على خلفية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والخطوط الجوية القطرية تعلن موعد استئناف رحلاتها إلى العراق.

يشار أن الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات أعلنت في 28 فبراير/ شباط 2026 عن "إغلاق مؤقت وجزئي" للمجال الجوي "كإجراء احترازي" تزامنا مع بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

لكن الهيئة أعلنت، اليوم، في بيان، عن "عودة حركة الملاحة الجوية إلى وضعها الطبيعي، ورفع الإجراءات الاحترازية التي طبقت موقتاً".

وأوضحت أن القرار جاء "عقب تقييم شامل للأوضاع التشغيلية والأمنية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية".



وشددت الهيئة، على "استمرار المتابعة اللحظية لضمان أعلى مستويات السلامة الجوية".

وثمنت تعاون المسافرين وشركات الطيران خلال الفترة الماضية، مؤكدة "جاهزية فرقها الفنية والتشغيلية للتعامل مع أي مستجدات محتملة".

ويأتي استئناف حركة الملاحة الجوية في الإمارات وسط استمرار هدنة بين الولايات المتحدة وإيران منذ 8 أبريل/ نيسان الماضي.

وفي سياق متصل، أعلنت الخطوط الجوية القطرية استئناف عملياتها التشغيلية إلى مدن بغداد والبصرة وأربيل في العراق ابتداء من 10 مايو/ أيار الجاري.

وذكرت الخطوط القطرية، في منشور على منصة شركة "إكس" الأمريكية، أنها "تواصل إعادة بناء شبكة وجهاتها في الشرق الأوسط"، معلنةً استئناف عملياتها التشغيلية إلى بغداد والبصرة وأربيل ابتداء من 10 مايو 2026، إضافة إلى رحلات شحن جوي إلى بغداد اعتباراً من 7 مايو.

ويأتي هذا الإعلان بعد تأكيد الخطوط القطرية، مؤخرا، عن عودة رحلاتها اليومية إلى مدن دبي والشارقة في الإمارات، وإلى البحرين والعاصمة السورية دمشق ومدينة كوزيكود الهندية.

كما أعلنت الخطوط الجوية القطرية توسيع جدول رحلاتها الجوية ابتداءً من 16 يونيو/حزيران 2026 ليشمل أكثر من 150 وجهة عبر ست قارات، دون ذكر الوجهات الجديدة.

وفي 28 فبراير 2026، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلّفت أكثر من 3 آلاف قتيل، قبل أن تعلن واشنطن وطهران، في 8 أبريل، هدنة على أمل إبرام اتفاق ينهي الصراع.

وفي 11 أبريل، استضافت باكستان جولة محادثات بين الطرفين لم تفض إلى اتفاق، قبل الإعلان لاحقا عن تمديد الهدنة بناء على طلب إسلام آباد دون تحديد سقف زمني.