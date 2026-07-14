بدعوة من نظيره السوري محمد السعود، وبحضور سفير أنقرة في دمشق نوح يلماز..

على متن فرقاطة.. قائد القوات البحرية التركية يزور اللاذقية بدعوة من نظيره السوري محمد السعود، وبحضور سفير أنقرة في دمشق نوح يلماز..

أنقرة-دمشق/ الأناضول

أجرى قائد القوات البحرية التركية أرجومنت طاطلي أوغلو، على رأس وفد عسكري، زيارة إلى مدينة اللاذقية غربي سوريا على متن الفرقاطة "تي سي جي إسطنبول"، في إطار تعزيز التعاون بين البلدين وإعادة هيكلة القوات المسلحة السورية.

وذكرت وزارة الدفاع التركية في بيان على منصة "إن سوسيال" المحلية، الثلاثاء، أن الزيارة جرت أمس، وشملت لقاءات مع قيادة القوات البحرية السورية.

وكان في استقبال طاطلي أوغلو لدى وصوله إلى اللاذقية قائد القوات البحرية السورية محمد السعود، حيث عقد الجانبان اجتماعات بحضور مسؤولين من البلدين، والسفير التركي لدى دمشق نوح يلماز.

وتضمن برنامج الزيارة جولة ميدانية في ميناء اللاذقية العسكري للاطلاع على منشآته.

من جانبه، أكد السفير يلماز على منصة شركة "إكس" الأمريكية أن التعاون والتضامن بين تركيا وسوريا يتطور أيضا في مجال القوات البحرية.

وأوضح يلماز أن الوفد العسكري التركي برئاسة طاطلي أوغلو زار اللاذقية بدعوة من قائد القوات البحرية السورية، وأجرى لقاءات في ميناء اللاذقية حيث ترسو سفن تابعة للقوات البحرية التركية.

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت مؤخرا أن سفنا تابعة للقوات البحرية نفذت زيارة إلى ميناء اللاذقية السوري.